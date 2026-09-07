Mundo
07 de septiembre de 2026 a la - 09:15

La bolsa de São Paulo no opera este lunes por el festivo del Día de la Independencia

Imagen sin descripción

São Paulo, 7 sep (EFE).- La bolsa de São Paulo no opera este lunes por el festivo nacional del Día de la Independencia, por lo que no habrá información bursátil ni cambiaria en Brasil.

Por EFE