La central nuclear de Zaporiyia recupera conexión eléctrica externa después de 3 semanas

El director general del OIEA, Rafael Grossi, calificó la reconexión como "un paso crucial" para evitar un accidente nuclear, según informó la agencia de la ONU en X.

El OIEA señaló que técnicos ucranianos completaron durante tres días los trabajos de reparación de la última conexión eléctrica externa que permanece disponible para la planta.

Esa conexión quedó fuera de servicio el 20 de agosto debido a la actividad militar cercana y, desde entonces, la central dependía de generadores diésel de emergencia para mantener las funciones esenciales de seguridad, entre ellas la refrigeración de los seis reactores y de las piscinas donde se almacena combustible nuclear ya usado.

La interrupción prolongada había elevado el riesgo de un apagón total, especialmente ante la reducción de las reservas del diésel que mantenían los generadores en funcionamiento.

El OIEA había advertido de que, sin recuperar el suministro externo o recibir combustible adicional, la situación podía convertirse en una amenaza creciente para la seguridad de la instalación.

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Los seis reactores de Zaporiyia se encuentran ahora apagados, pero necesitan un suministro energético constante para garantizar la refrigeración y otros sistemas esenciales de seguridad.

Grossi agradeció a Rusia y Ucrania su participación en el acuerdo que permitió establecer la séptima tregua localizada negociada por el organismo durante el conflicto y facilitar las reparaciones necesarias para recuperar la conexión eléctrica con el exterior.

El OIEA aseguró que continuará trabajando para preservar la seguridad de Zaporiyia mientras persistan las hostilidades en torno a la que en su día era la mayor central nuclear de Europa.

Ucrania y Rusia se acusan mutuamente de poner en riesgo la instalación nuclear.