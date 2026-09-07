La Comisión Europea anuncia un acuerdo de inversión de 200 millones para Groenlandia

El acuerdo, destinado a inversiones en 2026 y 2027, se centra en áreas como la conectividad digital, las materias primas, la energía sostenible, la educación e investigación y el turismo.

La Unión Europea (UE) apoyará por ejemplo un programa para modernizar y descarbonizar el suministro de energía en asentamientos remotos de esta isla de unos 56.000 habitantes en 2,1 millones de kilómetros cuadrados, el 80 % de su superficie cubierta por el hielo de forma permanente.

En el apartado de materias primas, la declaración menciona dos proyectos apoyados por la UE, uno de grafito y otro de molibdeno, este último con potencial para generar hasta 90 millones de euros anuales de valor añadido, destacó Von der Leyen en rueda de prensa.

"La UE se solidariza por completo con el reino de Dinamarca y la gente de Groenlandia. Y seguiremos haciéndolo. Queremos ser muy claros de nuevo aquí: el futuro de Groenlandia deben decidirlo la gente de Groenlandia y de Dinamarca. Nadie más", dijo.

Von der Leyen resaltó también que la integridad territorial, la soberanía y la inviolabilidad de las fronteras son principios fundamentales del derecho internacional y que la UE tiene un interés directo en lo que ocurra en el Ártico.

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La CE ha propuesto duplicar la ayuda a Groenlandia para el próximo presupuesto comunitario (2028-2034) hasta 530 millones de euros, explicó Von der Leyen, quien resaltó también que Bruselas presentará este otoño una nueva estrategia comunitaria para el Ártico.

"Groenlandia necesita a la Unión Europea y la Unión Europea necesita a Groenlandia", dijo en la misma comparecencia el presidente autonómico groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, quien agradeció el apoyo de Bruselas en "tiempos difíciles".

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, enfatizó en la rueda de prensa el deseo de aumentar la cooperación en seguridad y defensa con Estados Unidos, pero también "el de trabajar de forma aún más estrecha con nuestros aliados europeos".

Durante la visita de Von der Leyen, que llegó ayer domingo a la isla, se firmó una nueva declaración entre las partes, que actualiza otra de 2015, para reforzar la agenda de inversiones, el diálogo político y los intercambios entre personas.

Von der Leyen había estado por última vez en Groenlandia en 2024 para inaugurar una nueva oficina de la UE y firmar dos acuerdos de cooperación por un valor de casi 94 millones de euros, que permitían efectuar inversiones en educación y formación en la isla y apoyar la transición hacia energías limpias.

Aunque Dinamarca forma parte de la UE desde 1973, Groenlandia la abandonó en 1985, tres años después de que sus habitantes lo decidieran así en un referendo.

La reiterada insistencia en el último año del presidente estadounidense Donald Trump de que su país necesita anexionarse Groenlandia por motivos de seguridad nacional ha situado al reino danés bajo una presión inusitada.

La tensión se rebajó a raíz del anuncio, a finales de febrero, de un preacuerdo con la OTAN para reforzar la seguridad en el Ártico y el inicio de las reuniones del grupo de trabajo de alto nivel consensuado entre las tres partes.

Ese grupo ha mantenido varias reuniones, cuyo contenido no ha trascendido, aunque medios anglosajones han apuntado que Estados Unidos podría abrir más bases militares en la isla, en virtud de un acuerdo de defensa firmado hace varias décadas con Dinamarca.