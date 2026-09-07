La economía de la eurozona creció un 0,6% en el segundo trimestre, más de lo previsto

Por componentes, el mayor factor de crecimiento de la zona euro fue el saldo positivo entre exportaciones e importaciones, que explica nueve décimas del aumento, seguido del consumo privado (dos décimas).
La contribución de la inversión y del gasto público a la expansión fueron nulas, mientras que la variación de existencias restó cinco décimas al cálculo.
Por otro lado, el crecimiento del PIB en el segundo trimestre del año fue del 0,7 %,también dos décimas más de lo estimado inicialmente, y de nuevo se explica, sobre todo, por el saldo exterior (ocho décimas), el consumo privado (dos décimas) y la inversión (una décima), mientras que el gasto público no sumó ni restó y la variación de existencias restó cinco décimas.
De esta forma, la actividad económica de los países de la moneda común recobró cierto impulso entre abril y junio tras un arranque en el primer trimestre destacado por el estancamiento económico (0 %).
Además, en comparación con el mismo trimestre de 2025, estos datos suponen un aumento del PIB del 1,2 % para la eurozona y del 1,4 % para el conjunto del bloque.
Por países, España repitió como la economía con mayor crecimiento entre las cuatro más grandes con una expansión trimestral del 0,7 %, por delante del 0,3 % registrado en Alemania, el 0,2 % de Italia y el estancamiento de Francia.
En conjunto, Irlanda lidera la lista con un aumento de su PIB del 10,2 %, seguido de Eslovenia (1,8 %), Lituania (1,7 %), Suecia (1,6 %), Malta (1,1 %), Polonia (1 %), Chipre y Portugal (0,8 %), Bulgaria, España y Letonia (0,7 %), Hungría (0,5 %), Chequia, Croacia, Países Bajos y Finlandia (0,4 %), Dinamarca, Alemania, Estonia y Grecia (0,3 %) e Italia y Eslovaquia (0,2 %).
Cierran la lista tres países con crecimiento nulo del 0 % (Bélgica, Francia y Rumanía) y la cierra Austria con una contracción trimestral del 0,1 %.
Eurostat ha compartido también nuevos datos sobre la creación de empleo en le segundo trimestre, que apuntan a un incremento de las personas empleadas del 0,1 % tanto en la zona euro como en la UE en su conjunto.
Esto supone un total de 221,4 millones de personas con trabajo en el bloque y 176,4 millones en los países de la moneda común.
Los mayores incrementos fueron los de Portugal (1 %) y Chequia y Malta (0,9 %), mientras que Finlandia (-0,8 %) y Grecia (-0,4 %) registraron las mayores caídas. España se situó como sexto país con mayor crecimiento del empleo con una tasa del 0,5 %.