La ingeniera marina Ilya Espino asume como la primera mujer al frente del Canal de Panamá

"Sé lo que significa ser la primera mujer en asumir la administración de este canal. Sé también que eso trae consigo expectativa", dijo en su primer discurso como líder del canal, durante la ceremonia celebrada en las escalinatas del emblemático edificio de la administración de la vía, en la que relevó a Ricaurte Vásquez.

"Las asumo (mis funciones) con humildad y determinación. Pero también tengo claro que no llegué aquí por ser mujer. Llegué aquí porque en 41 años trabajé y me preparé para esta responsabilidad", entonó la ahora líder del paso navegable.

Y agregó: "Eso lo digo también pensando en las mujeres panameñas, que somos la mitad de la población de este país. Ellas no esperan una consideración por razón de género. Esperan que se reconozcan sus años de estudio, su sentido de responsabilidad, su doble esfuerzo en el trabajo y en la casa y su capacidad. Esa es la mejor manera de honrar este día".

Sus primeras palabras como nueva administradora, además, se centraron en destacar la urgencia de construir el embalse de Río Indio, un nuevo embalse por 1.500 millones de dólares para garantizar el agua dulce para la población y el tránsito regular del Canal durante los próximos cincuenta años.

Espino, líder del gran proyecto de ampliación del Canal que supervisaba las obras con un casco y chaleco rosa, llega al frente de la vía que mueve al menos el 3 % del comercio marítimo mundial con un escenario complicado entre la grave sequía, el desarrollo de infraestructuras para diversificar la economía del canal y un panorama internacional convulso.

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Como nueva administradora del paso navegable, Espino enfrentará un plan de inversiones de 8.500 millones de dólares durante la próxima década junto con la construcción de un nuevo embalse que alimente el Canal, un gasoducto y dos puertos, infraestructuras que esperan elevar un 25 % los ingresos de la vía.

La grave sequía es el principal reto que impacta en la administración de Espino, pues -por segunda vez- la autoridad canalera ha tenido que reducir primero a 34 desde la semana pasada y, desde el 14 de septiembre, a 32 el paso de buques diarios de los 36 habituales, ante la caída del nivel de los lagos que nutren la vía.