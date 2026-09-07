La neerlandesa PAL-V obtiene autorización europea para fabricar sus "coches voladores"

La compañía anunció hoy que ha recibido la Aprobación de Organización de Producción (POA, en sus siglas en inglés), una certificación que permite fabricar productos aeronáuticos en base a las normas de la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA).

Con esta autorización, PAL-V asegura contar ya con las aprobaciones de producción necesarias tanto en el ámbito automovilístico como en el aeronáutico para fabricar a nivel industrial sus vehículos, que combinan los desplazamientos por carretera con el transporte aéreo.

La compañía, con sede en Países Bajos, sostiene que es la primera empresa del segmento conocido como FlyDrive, dentro del sector de la movilidad aérea avanzada, que consigue esta aprobación europea, lo que la sitúa “por delante de iniciativas tanto estadounidenses como chinas”.

La autorización no supone la certificación definitiva de sus vehículos para volar, sino que acredita que el sistema de producción de la empresa cumple los requisitos establecidos para fabricar “productos aeronavegables”.

"Es un hito muy importante para PAL-V. Confirma que no solo hemos desarrollado una plataforma revolucionaria para productos FlyDrive, sino que también hemos construido una organización de primer nivel mundial capaz de desarrollar, certificar y fabricar productos aeronavegables", afirmó el fundador y consejero delegado de la compañía, Robert Dingemanse.

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El concepto desarrollado por PAL-V busca resolver una de las limitaciones del transporte convencional: la necesidad de combinar diferentes medios cuando un desplazamiento requiere recorrer distancias tanto por tierra como por aire.

La compañía presenta sus vehículos FlyDrive como una alternativa dirigida a profesionales y organizaciones que necesitan desplazarse con rapidez a lugares de difícil acceso, por ejemplo, para trasladar especialistas, bienes esenciales o personal de operaciones de emergencia.

Según PAL-V, estos vehículos permitirían realizar parte del trayecto por aire y continuar por carretera inmediatamente después del aterrizaje, sin necesidad de cambiar de medio de transporte.

La empresa lleva dos décadas trabajando en el desarrollo y certificación de esta tecnología y asegura que, en torno al proyecto, se ha creado una red de proveedores, centros de conocimiento y especialistas neerlandeses y europeos en ámbitos como la ingeniería, la fabricación y la certificación aeronáutica.

La compañía aseguró que dispone de reservas suficientes para cubrir los tres primeros años de producción, aunque el comunicado no precisó cuándo prevé lograr la certificación necesaria para llevar sus vehículos al mercado.

Para eso, tendrá que conseguir la aprobación del propio vehículo demostrando que el "coche volador" es suficientemente seguro para ser utilizado como aeronave.

Para manejar estos “coches voladores" se requieren tanto un permiso de conducir como una licencia de piloto y, de acuerdo con la compañía, puede alcanzar los 160 kilómetros por hora en carretera y 500 kilómetros por aire.