La ONU pide la prohibición de drones completamente autónomos en la guerra de Ucrania

En la inauguración del Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, dijo estar horrorizado por estos hechos y se sumó a los llamamientos para prohibir las armas capaces de matar sin intervención de una persona.

La advertencia se produce cuando la guerra de Rusia contra Ucrania se encuentra en su quinto año y sigue una trayectoria "amenazante", con un fuerte aumento de las víctimas civiles y de ataques contra infraestructuras energéticas, señaló el alto comisionado.

Al respecto, precisó que aunque la gran mayoría de los civiles muertos son ucranianos, últimamente se estaría registrando un aumento de personas fallecidas y heridas en Rusia como consecuencia de ataques lanzados por Ucrania.

"La única salida a esta situación pasa por unas negociaciones de paz que respeten los principios y obligaciones establecidos en la Carta de las Naciones Unidas", declaró.

Los drones son el arma más utilizada en los últimos meses en la guerra entre Rusia y Ucrania, además de misiles balísticos y de crucero por parte rusa.

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Mientras tanto, todas las iniciativas hacia un alto el fuego duradero han fracasado una tras otra.

Los enviados del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, se reunieron este fin de semana con los líderes de Rusia y Ucrania para intentar desbloquear las negociaciones de paz, pero estas conversaciones no produjeron avances concretos.

Los contactos diplomáticos se producen después de la más reciente escalada de los ataques, incluida una ofensiva rusa contra Kiev que dejó doce muertos en un solo día la semana pasada y que se prolongó más de doce horas, en el sexto día consecutivo de bombardeos sobre esta capital.

Aunque Moscú y Kiev acordaron una pausa temporal de los ataques contra sus respectivas capitales durante la visita de los enviados estadounidenses, los combates y ataques continuaron en otras zonas de ambos países.