La princesa española Leonor comienza "con muchas ganas" su etapa universitaria

Ataviada con unos vaqueros, una camisa blanca, unas deportivas y un bolso negro de gran tamaño llegó la primogénita de los reyes de España al campus, donde la expectación era ya visible desde primeras horas de la mañana, con decenas de periodistas esperando su llegada, y donde fue recibida con aplausos.

La heredera de la Corona fue recibida por el rector de la Universidad, Ángel Arias; y otras autoridades académicas para darle la bienvenida a esta universidad pública madrileña, en la que empiezan este lunes más de 4.000 nuevos alumnos.

La princesa estaba "ilusionada, tranquila y con ganas de comenzar y de conocer a sus compañeros", explicó el rector a los medios de comunicación.

Cuarenta alumnos compartirán aula con Leonor de Borbón, que este primer día tendrán su primera clase, que será sobre Teoría del Derecho.

El rector insistió en la "máxima normalidad en los horarios y en los campus" y recordó que la normativa de la universidad prohíbe el uso del teléfono móvil dentro de las aulas y que solamente el profesor lo puede autorizar para cuestiones didácticas o pedagógicas de las asignaturas.

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La presencia de la princesa no ha conllevado ni selección de alumnos ni profesores, indicó el decano de la Facultad, Antonio Descalzo.

Respecto a las medidas de seguridad, el rector confió en la responsabilidad de los estudiantes y se mostró convencido de que "va a tener unos compañeros excelentes y que van a ser muy respetuosos como lo han sido siempre".

La carrera de Ciencias Políticas, que cursará la princesa, ofrece el conocimiento crítico y el interés por el análisis político en contextos nacionales e internacionales, con materias relacionadas con la Ciencia Política, las Humanidades, el Derecho, la Economía, la Sociología, la Historia y las Relaciones Internacionales, según su programa.

La princesa Leonor compatibilizará este periodo de su educación superior con sus compromisos institucionales como heredera de la Corona, al igual que hizo durante su formación académica internacional de dos años en el UWC College de Gales y su formación militar, en los últimos tres años.