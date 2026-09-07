La producción de autos en México cae un 1,43 % y las exportaciones suben un 1,26 %

El resultado implicó 5.011 vehículos menos fabricados frente a agosto de 2025, cuando se produjeron 349.951 unidades, y 3.741 exportaciones más respecto a las 296.734 unidades enviadas al exterior en el mismo mes del año pasado, según el organismo autónomo.

El comportamiento de agosto supone una mejora en el frente exportador respecto a julio, cuando los envíos al extranjero habían caído un 9,69 % interanual, a 261.534 unidades, mientras la producción había disminuido un 2,19 %, a 302.673 vehículos, según el reporte mensual previo del Inegi.

En los primeros ocho meses del año, la producción de vehículos ligeros sumó 2.645.140 unidades, un retroceso anual del 0,72 % frente a los 2.664.417 automotores fabricados en el mismo periodo de 2025, una diferencia negativa de 19.277 unidades.

Del total producido entre enero y agosto, los camiones ligeros representaron el 79,3 %, con 2.097.224 unidades, mientras que los automóviles concentraron el 20,7 %, con 547.916 vehículos.

Las exportaciones acumuladas alcanzaron 2.251.254 unidades, prácticamente sin cambios frente al mismo lapso del año pasado, aunque registraron una disminución del 0,06 % respecto a las 2.252.516 unidades de enero a agosto de 2025, equivalente a 1.262 vehículos menos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones mexicanas de vehículos ligeros, con 1.716.610 unidades, equivalentes al 76,3 % del total durante los primeros ocho meses del año.

Le siguieron Canadá, con 281.502 unidades y una participación del 12,5 %; Alemania, con 59.422 vehículos y el 2,6 %; Brasil, con 38.956 unidades y el 1,7 %, y el resto de países, con 154.764 automotores, equivalentes al 6,9 %.

En el mercado interno, las ventas aumentaron un 2,23 % anual en agosto, hasta 129.362 unidades, 2.817 más que las 126.545 reportadas en el mismo mes de 2025.

Entre enero y agosto, las ventas internas sumaron 1.014.715 vehículos ligeros, un crecimiento del 4,68 % frente a las 969.385 unidades del mismo periodo del año pasado, con 45.330 vehículos adicionales.

La información procede del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), que integra datos de 22 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y ocho no afiliadas, que comercializan 44 marcas en México.

La industria automovilística es la mayor del país y representa casi el 4 % del PIB nacional y cerca del 20,5 % del PIB manufacturero, según la AMIA.

En 2025 el sector se resintió a la presión marcada por las amenazas arancelarias de Estados Unidos, que el 3 de abril de ese año aplicó un gravamen del 25 % sobre la importación de vehículos y el 3 de mayo sobre los componentes que no cumplan con las reglas de origen impuestas por el Gobierno de Trump.

Estos resultados también ocurren a la par de la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en el que el país latinoamericano plantea reducir en la mayor medida los gravámenes impuestos a su sector con más peso, aunque ha advertido que podrían mantenerse aranceles en ciertos sectores, manteniendo una posición favorable frente a otras economías.