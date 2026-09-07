La serie documental de Bayona 'Más allá de la sociedad' se estrena el 18 de diciembre

Tras la adaptación cinematográfica de 'La sociedad en la nieve' de 2024, Bayona se pone de nuevo al frente de esta producción, dirigida por Carlos Torres, en un relato que reúne por primera vez los testimonios inéditos de los supervivientes del accidente y las familias de las víctimas que no regresaron del siniestro.

La serie documental de tres episodios se desarrolla en el lugar del siniestro, al que se traslada gran parte del reparto de esa película para propiciar "un encuentro único entre la realidad y la ficción", destaca la plataforma en un comunicado.

A partir de ese viaje, la serie recorre los cincuenta años posteriores del accidente de la Fuerza Aérea Uruguaya en la cordillera de los Andes, el 13 de octubre de 1972 ,en territorio de Argentina, en el que sobrevivieron 16 de los 40 pasajeros que iban a bordo, que estuvieron 72 días en la nieve esperando a ser rescatados.

La producción explora con los que se salvaron y los familiares de los fallecidos cómo aquel vuelo marcó para siempre sus vidas y se convirtió en un fenómeno de repercusión mundial que inspiró innumerables libros y películas.

Además de los testimonios de familiares de las víctimas y supervivientes, intervienen los escritores Piers Paul Read ('Viven) y Pablo Vierci ('La sociedad en la nieve'), así como los cineastas que han llevado esta historia a la gran pantalla, entre ellos Frank Marshall ('Viven') y el propio José Antonio Bayona ('La sociedad de la nieve').

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Creada por Bayona junto a Carlos Torres, 'Más allá de la sociedad' está producida por el cineasta, Belén Atienza y Sandra Hermida.