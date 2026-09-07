La UE recalca que glorificar a Mladic no tiene cabida en un país candidato como Serbia

"Cualquier glorificación de los criminales de guerra, la negación del genocidio y el revisionismo contradicen los valores europeos más fundamentales y no tienen cabida ni en la UE ni en los países candidatos a la adhesión a la UE", indicó en un comunicado un portavoz de la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.

El féretro del exgeneral serbobosnio Ratko Mladic, conocido como el 'carnicero de Bosnia' y condenado a cadena perpetua por genocidio y crímenes de lesa humanidad, fue expuesto este lunes en una iglesia de Belgrado antes de su entierro esta misma tarde, lo que ha desatado una polémica internacional por los homenajes rendidos a su figura.

Mladic falleció el pasado 27 de agosto a los 83 años en un hospital penitenciario neerlandés. Había sido detenido en Serbia en 2011 tras 16 años prófugo y condenado en 2017 a cadena perpetua por el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia (TPIY) por cargos que incluyen el asedio de Sarajevo y el genocidio de Srebrenica en 1995, donde fueron asesinados más de 8.000 varones musulmanes.

El portavoz comunitario incidió en cualquier caso en que "la reconciliación y las relaciones de buena vecindad en los Balcanes Occidentales siguen siendo fundamentales para construir un futuro común".

"Los conflictos armados de los Balcanes Occidentales de la década de los noventa fueron uno de los momentos más oscuros de la historia reciente de Europa. Nos solidarizamos con todas las víctimas, los supervivientes y sus familias que sufrieron crímenes de guerra en los países de la antigua Yugoslavia", afirmó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Puso de relieve que la UE colabora con todos los países de los Balcanes Occidentales para apoyar sus esfuerzos por fomentar la reconciliación y la estabilidad regional.

También para "encontrar y aplicar soluciones definitivas e inclusivas a las disputas y cuestiones regionales y bilaterales de nuestros socios que tienen su origen en el legado del pasado, de conformidad con el Derecho internacional".

La semana pasada, la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, ya anunció que cancelaba una visita oficial a Belgrado prevista para esta semana debido a los actos de "glorificación" al exgeneral.

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, calificó de "estúpida" la explicación de la comisaria.

Serbia, país candidato a ingresar en la UE, utilizó un avión del Gobierno para trasladar el féretro de Mladic desde Países Bajos hasta Belgrado. El ataúd, cubierto con las banderas de Serbia y de la República Srpska, una de las dos entidades que conforman Bosnia-Herzegovina, fue trasladado por soldados del Ejército serbio.