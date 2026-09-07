Laura Poitras abandera en Venecia el lema 'Fuck ICE': "El migrante vive con miedo en EEUU"

"La realidad es una pesadilla: todo el país está siendo atacado y los inmigrantes viven con miedo en Estados Unidos en estos momentos", indicó este lunes en la conferencia de prensa de presentación de su cortometraje documental 'They're Here', que firma junto con Rachel Lauren Mueller y se estrena en la Mostra fuera de competición.

Su obra echa la vista atrás tanto a las redadas que las fuerzas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) efectuaron en Minneápolis como a la oposición ciudadana.

Su despliegue en esa ciudad, convertida en un símbolo de la resistencia, se concentró entre diciembre de 2025 y el pasado febrero. Dos ciudadanos estadounidenses murieron por cargas de los agentes en las protestas en su contra, Renée Good y Alex Pretti.

Hubo miles de arrestos, pero la oposición de la población local acabó consiguiendo que a mediados de febrero el Ejecutivo retirara al 80 % de esas fuerzas.

'They're Here' retoma imágenes grabadas durante esas protestas y cuenta también con el testimonio en español de Edén Villa, un migrante que relata tras ese pseudónimo cómo es vivir bajo el miedo de ser arrestado y deportado.

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"Creemos firmemente en el poder del cine para desnormalizar esta violencia y mostrar lo que está sucediendo, de manera que puedas sentir esa sensación de terror. Este fue siempre el enfoque que queríamos adoptar, y utilizamos recursos propios del cine distópico o de terror para acercarnos a la realidad, no para alejarnos de ella ni para convertir la ficción en realidad", añadió Poitras.

Según Mueller, ha habido en Estados Unidos "una auténtica normalización de la violencia". En los dos mandatos de Donald Trump, entre 2017-2021 y el iniciado en 2025, "a medida que las cosas se han vuelto más extremas, la gente se ha ido acostumbrando a determinadas cosas. El verdadero papel de esta película es sacudir un poco esa normalización".

'They're Here' deja constancia de que el ICE tiene un presupuesto de 70.000 millones de dólares (unos 60.200 millones de euros) y de que su objetivo es llegar al millón de deportaciones anuales. "Es una cantidad astronómica de dinero", apunta Mueller, para quien pese a que esas fuerzas se hayan reducido en algunas ciudades, el "ICE sigue activo, aunque sus tácticas hayan cambiado".

Poitras, Óscar al mejor largometraje documental en 2015 por 'Citizenfour', recalcó que no necesitaron muchos recursos para dar a esos agentes un aire terrorífico.

"Eran fuerzas paramilitares que se cubrían para proteger su identidad y que actuaban completamente al margen de cualquier límite, como una fuerza de ocupación en una ciudad estadounidense. No es que tuviéramos que esforzarnos mucho para presentarlos como zombis o monstruos".

Con 'They're Here', según explicó, querían reconocer que la resistencia ciudadana tuvo éxito a la hora de expulsar al 80 % de los agentes del ICE y, al mismo tiempo, que estos siguen teniendo "recursos ilimitados y, aparentemente, una impunidad absoluta".

"Existe una larga tradición de violencia en Estados Unidos. No es algo exclusivo de Trump y, sin embargo, lo que está ocurriendo supone una escalada y una amenaza para la democracia que resultan, sin duda, difíciles de comprender", concluyó Poitras, que estuvo acompañada en ese reclamo de 'Fuck ICE' por el resto del equipo.