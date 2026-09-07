Los reyes de España y la reina Sofía asistirán al funeral de Harald V de Noruega

Las honras fúnebres por Harald V, que murió a causa de las complicaciones de una infección en la sangre, se celebrarán en la catedral de Oslo, y será enterrado a continuación en la fortaleza de Akershus.

Además de los reyes de España y la reina Sofía, madre de Felipe VI, entre los invitados que confirmaron la asistencia figuran los reyes Federico y Mary de Dinamarca, y Guillermo y Máxima de los Países Bajos.

También estarán los príncipes herederos Akishino y Kiko de Japón, mientras que el Reino Unido estará representado por el príncipe Guillermo.

Después de conocerse la muerte de Harald V, los reyes de España transmitieron el pésame y recordaron que el monarca fue ejemplo de "responsabilidad, dignidad, sencillez y dedicación incansable al servicio de Noruega y de su pueblo" durante los 35 años de reinado.

Cuatro días después de la muerte de Harald V, su hijo Haakon VIII hizo el juramento constitucional con el que comenzó su reinado, y declaró luto real hasta el 9 de octubre.