Manga, amistad y sueños rotos: Koreeda enternece en la Mostra con 'Look Back'

"Esta no es una obra que yo deseara realizar, no es que mi sueño fuera inspirarme en una manga para hacer una película porque no busco ese tipo de historias, pero creo que en este caso estaba en el momento apropiado. El manga me encontró", explicó el director en la rueda de prensa de la Mostra.

El regreso de Koreeda a la carrera por el León de Oro tiene los colores de una de esas historietas que vuelven locos a los jóvenes de Japón y de muchas otras partes del globo. De hecho, está inspirada en el exitoso libro homónimo de Tatsuki Fujimoto.

El libro derivó primero en una animación y ahora llegará al cine desde Venecia para contar la enternecedora y sorprendente historia de dos niñas que sueñan con convertirse en 'mangakas' (creadoras de mangas), en vender las aventuras que cada tarde imaginan y dibujan en sus cuadernos.

Una es determinada y creativa; la otra un genio del lápiz y del dibujo, pero demasiado solitaria. Sin embargo, pese a una rivalidad inicial, las muchachas forjarán una alianza que las permitirá publicar sus primeros libros y conquistar a sus coetáneos.

La historia aborda temas como la amistad, la pureza, la inspiración recíproca, pero también de la imprevisibilidad de la existencia, la pérdida y el duelo.

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Koreeda, aclamado este lunes durante el estreno de esta película, explicó que nunca había sido lector de mangas pero que empezó a hacerlo cuando todo se detuvo en el confinamiento por la pandemia.

"Leyendo 'Look Back' sentí que algo me animaba a hacer una película", confesó el japonés durante su regreso a un festival, el veneciano, que ya inauguró en 2019 con 'La Vérité'.

El reto de crear una obra así, colorista, llena de detalles y hermosísimos planos del país del sol naciente, no ha sido sencilla: "Quise hacerlo de la mejor manera", señaló.

Koreeda se deleita en mostrar a las dos niñas protagonistas, Fujino (Deguchi Natsuki y Nanase Furi, en distintas edades) y Kyomoto (Makita Aju y Okada Rokka), dibujando con precisión sus historietas, rodeadas de lápices, rotuladores, reglas y cuadernos, imbuidas en su propia burbuja manga.

Las actrices, de hecho, tuvieron cuatro meses para aprender a moverse sobre el papel y algunas de las viñetas que crearon fueron colocadas en las escenas, tal y como relató Deguchi Natsuki, que se confesó fan de una saga bien distinta, por violenta: 'Dragon Ball'.

El cineasta, siempre interesado por temáticas como el paso del tiempo y los recuerdos, explicó que hasta hace poco tiempo los adultos no leían mangas en su país pero que eso está cambiando.

"Cuanto yo era pequeño nos decían que leerlos te hacía crecer mal pero ahora se ha extendido cada vez más su lectura. En realidad, el hecho de que el género sea tan apreciado en el extranjero ha cambiado también la percepción de los adultos", dijo.

Para acto seguido zanjar: "Hoy finalmente ya se puede leer mangas sin prejuicios".

'Look Back' fue una de las dos películas estrenadas este lunes en el 83 Festival de Venecia, que acaba de cruzar su ecuador y se encamina ya a su final, que será el próximo sábado con el anuncio de las películas premiadas y de la ganadora del León de Oro.

La otra película lanzada a competición -completamente distinta en tono y forma a la del japonés- fue 'L'estranea', una inquietante historia del italiano Paolo Strippoli protagonizada por Jasmine Trinca.