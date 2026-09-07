Muere el marido de la presidenta de Tanzania tras ser tratado de una enfermedad cardíaca

"Estimados ciudadanos, con gran tristeza, les comunico el fallecimiento del honorable Hafidh Ameir Hassan, esposo de la presidenta de la República Unida de Tanzania, honorable Samia Suluhu Hassan", confirmó en una declaración en vídeo Ndejembi.

"Expreso mis condolencias a la honorable presidenta, a su familia, a sus allegados y amigos y a todos los tanzanos por esta pérdida", añadió.

Ndejembi detalló que falleció a las 08.00 hora local (05.00 GMT) en un hospital del país.

"Las preparaciones para el funeral en Kizimkazi, Zanzíbar están en curso", precisó.

El fallecimiento de Ameir Hassan suscitó reacciones de varios líderes de África, como el presidente de la vecina Kenia, William Ruto, que expresó en la red social X su "solidaridad" con el pueblo de Tanzania y su "más sincero pésame" a su homóloga de ese país.

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La presidenta Hassan "ha perdido a su compañero de toda una vida; sus hijos, a un padre querido; y Tanzania, a un hijo ilustre", añadió Ruto.

También el jefe de Estado de Burundi, Évariste Ndayishimiye, deseó en la misma plataforma el "descanso eterno" para el fallecido y afirmó: "En estos momentos de dolor, Burundi se mantiene firme al lado de nuestros hermanos y hermanas tanzanos".

Se unió a estas condolencias el presidente de la Comisión (secretariado) de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, al expresar en un breve comunicado su "más sentido pésame".

Asimismo, el presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohammud, expresó su "solidaridad" con la familia Hassan y el pueblo de Tanzania y deseó que Alá le conceda la entrada al paraíso.

También el jefe de Estado ruandés, Paul Kagame, se solidarizó con los tanzanos y su presidenta "en este momento en el que rinden homenaje a la vida y el legado" de Ameir Hassan, mientras el presidente de Zambia, Hakainde Hichilema, afirmó que se mantienen "unidos a la primera familia y a todos los ciudadanos" tanzanos.

Ameir Hassan, funcionario agrícola ya retirado y conocido por haber mantenido un perfil bajo que hizo que asistiera poco a eventos públicos con su esposa, contrajo matrimonio con Hassan en 1978 y ambos tuvieron cuatro hijos, incluyendo tres varones y una hija.

La hija, llamada Wanu Hafidh Ameir, fue nombrada el pasado noviembre por su madre como viceministra de Educación, mientras el marido de ésta, Mohamed Mchengerwa, fue designado ministro de Sanidad.