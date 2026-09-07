Netflix celebra sus 15 años en América Latina como uno de los mercados más sofisticados

“América Latina significa el primer sitio de expansión internacional, hace 15 años. El crecimiento ha sido constante”, remarcó Ramos en entrevista con EFE en la sede de la plataforma de contenido en Ciudad de México.

Netflix comenzó a ofrecer sus servicios de difusión de contenidos en América Latina en 2011.

“Hay una sofisticación en las audiencias latinoamericanas, que ven contenido de todos lados. Si ves los ‘top ten’, en el caso de México están viendo contenido evidentemente mexicano, pero también de otros países. Fue el sitio que nos dio muchísimas pistas de que el contenido local iba ser determinante de nuestra propuesta de valor”, subrayó.

En este sentido, Ramos puso como ejemplo que la primera serie producida por Netflix de habla no inglesa fue precisamente en México, ‘Club de Cuervos’ en 2015, que rompió con la tradición hasta entonces de que el único contenido audiovisual que “viajaba de forma habitual era el americano”.

“Creo que lo que sucede, es que la gente le gusta verse a sí misma y también ver a otras gentes. Y esa es la salsa secreta de nuestra receta”, agregó.

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Recientemente, la compañía ha lanzado producciones con gran impacto basadas en adaptaciones de clásicos de la literatura latinoamericana, como ‘Cien años de soledad’, de Gabriel García Márquez, o ‘Pedro Páramo’, del mexicano Juan Rulfo.

“Queremos ser parte muy comprometida de las sociedades en las que estamos presentes. Y que se nos perciba como una empresa mexicana en México, brasileña en Brasil o colombiana en Colombia. Si no nos la jugamos, no nos comprometemos con la sociedad”, explicó.

Para Ramos, uno de los objetivos de Netflix es desafiar prejuicios y posicionar la región latinoamericana como uno de sus mercados claves.

“Hay que dejar de lado ese tufo de que los latinoamericanos sólo saben hacer telenovelas. Lo único que falta es que alguien se la juegue. El talento está ahí, las ideas están ahí. Me niego a creer que los coreanos o los ingleses puedan hacer series como ‘The Crown’ o ‘The Squid game’ y nosotros no podamos hacer series como ‘El eternauta’ o ‘Senna’, y lo hemos demostrado”, indicó.

Dentro de América Latina, México es uno de los principales mercados para la compañía, donde recientemente ha ampliado sus oficinas.

Netflix ha producido o coproducido más de 200 títulos entre 2016 y 2025, y en ese periodo sus inversiones aportaron más de 50.000 millones de pesos (más de 2.700 millones de dólares) al PIB de México, al contabilizar su efecto multiplicador en las cadenas de suministro locales así como la contratación de agencias de talento y servicios de alimentos y bebidas.

“Siempre me preguntan por qué es tan importante México. Uno, porque somos muchísimos los mexicanos. Y dos, porque hay muchísimo amor por la cultura y el arte mexicano fuera de México”, sostuvo.

Como principales ventajas, Ramos destacó que México tiene una “mayor diversidad cultural” que otros lugares y que la proximidad con Estados Unidos lo ha vuelto “muy competente en la ejecución técnica” porque se llevan a cabo muchas producciones estadounidenses en el país, entre las que citó éxitos como ‘The Walking Dead’.

A juicio de Ramos, el potencial de las industrias culturales va más allá del evidente retorno económico, ya que permite desarrollar “la construcción de la marca país, de una identidad, y de un núcleo de personas pensantes que mueven conciencias y que provocan que los países se posicionen en un sitio diferenciado”.

Por último, recordó que las producciones de Netflix se filmaron en más de 100 ciudades y poblaciones de todo México, con aproximadamente el 50 % de las locaciones fuera de la Ciudad de México, entre ellas Guadalajara, Puerto Escondido, San Miguel de Allende, Hermosillo o Tijuana.