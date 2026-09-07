Nueve muertos y 13 heridos en ataques israelíes contra edificio y vehículo en sur Líbano

Se trata de dos ataques aéreos, según un comunicado del citado departamento, el más sangriento tuvo como blanco un edificio de tres plantas y provocó la muerte de ocho personas, incluidas dos mujeres y un niños, además de once heridos, entre ellos cuatro niños, dos mujeres y un paramédico.

El segundo "ataque del enemigo impactó en un vehículo en la misma localidad y dejó un mártir paramédico y otros dos heridos, todos de la Asociación Islámica 'Al Resala'", añadió la nota del Centro de Emergencias del Ministerio de Salud.

"Esta cifra de víctimas es una prueba más contundente de las graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por la ocupación israelí, que tienen como objetivo a personal médico y niños, cuando la ley estipula su protección durante las guerras", destacó.

La agencia de noticias nacional, NNA, había asegurado que en ambos ataques en Kfra Rumman al menos once personas perdieron la vida, dos de ellas paramédicos, y otras cinco resultaron heridas.

El medio estatal subrayó que el bombardeo contra el edificio tuvo lugar "pasada la medianoche" cuando "aviones de guerra enemigos bombardearon y destruyeron un edificio residencial de tres plantas (...) en Kfar Rumman", en el sur de Nabatieh.

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La aviación israelí también realizó una serie de bombardeos contra la localidades de Nabatieh Al Fawqa y Arab Salim, lo que causó la destrucción de un edificio, añadió NNA sin dar a conocer más detalles.

Ese nuevo bombardeo se produce poco después de que el Ejército israelí atacara y destruyera, según NNA, otro edificio ubicado en la localidad de Deir Azharani, también en Nabatieh pero situado más al norte, sin que se informe de víctimas.

El Ejército israelí había anunciado horas antes un ataque aéreo contra el edificio de Deir Azharani tras alegar que estaba vinculado al grupo chií libanés Hizbulá.

Israel ha intensificado sus ataques contra el sur del Líbano en los últimos dos días tras afirmar que sus soldados habían logrado derribar uno de dos drones supuestamente lanzados por Hizbulá contra sus soldados "en la Zona de Seguridad" establecida por el Ejército israelí en la parte meridional del Líbano.

Con las víctimas de este lunes asciende ya a al menos 13 el número de personas que perdieron la vida en bombardeos israelíes contra Nabatieh y varias localidades de su entorno en las últimas 24 horas.

El presidente del Líbano, Joseph Aoun, denunció el domingo los nuevos ataques israelíes como una "peligrosa escalada" por afectar a instituciones estatales y centros sanitarios, afirmando que "van más allá" de las reiteradas violaciones del acuerdo de cese de hostilidades y del acuerdo marco del pasado junio.

Según las últimas cifras del Ministerio de Salud libanés, los ataques israelíes en el Líbano han causado 4.362 muertos -que con los citados nueve ascenderían a 4.371-, además de casi 12.400 heridos desde el pasado 2 de marzo, poco después del inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.