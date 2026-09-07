Omán afirma que fue un proyectil el que dañó petrolero saudí y no minas, como dice Irán

"Las autoridades competentes han concluido sus operaciones de apoyo y asistencia al petrolero SIDR, de bandera saudí, tras un incidente en el que la embarcación fue alcanzada por un proyectil aproximadamente a dos millas náuticas al noroeste de la gobernación de Musandam", indicó el Centro de Seguridad Marítima omaní en su cuenta oficial de X sin precisar el tipo de proyectil ni identificar a los responsables del ataque.

Un buque de la Marina Real de Omán acudió en apoyo del petrolero y proporcionó asistencia logística a sus 25 tripulantes, además de evacuar a 16 miembros de la dotación y garantizó que recibieran la atención médica necesaria, según la misma fuente.

El incidente causó la muerte de dos tripulantes, ambos de nacionalidad filipina, de acuerdo con la información que había proporcionado la naviera saudí Bahri la semana pasada.

El pasado miércoles, Bahri confirmó el fallecimiento de sus dos marineros tras un "incidente de seguridad" sufrido por el SIDR cuando navegaba por el estrecho de Ormuz el 31 de agosto, aunque entonces la compañía no detalló las circunstancias del suceso.

La Guardia Revolucionaria iraní había informado el mismo día del incidente de que un superpetrolero había sufrido un incendio después de chocar con dos minas navales en el estrecho de Ormuz, sin identificar el buque ni informar inicialmente de las víctimas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según esa versión, el petrolero habría incumplido las normas y transitado por una ruta que Irán calificó de "ilegal" en el sur del estrecho.

El SIDR se encontraba en una zona especialmente sensible para el tráfico marítimo internacional, en un momento de tensión en torno al estrecho de Ormuz, una de las principales vías mundial para el transporte de petróleo.

Irán cerró el paso por Ormuz a mediados de julio, tras nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur del territorio iraní, a lo que Estados Unidos respondió reimponiendo un cerco sobre buques y puertos iraníes que está dañando a la economía del país persa.

Estados Unidos ha abierto una vía en el sur del estrecho cerca de la costa omaní por la que trata de reabrir el tránsito marítimo de petróleo.