Once muertos en ataques israelíes contra un edificio y un vehículo en el sur del Líbano

"Fuerzas enemigas perpetraron otra sangrienta masacre en la ciudad de Kfar Rumman, dejando nueve mártires y cinco heridos", afirmó la agencia nacional de noticias libanesa, NNA, e indicó que dos paramédicos perdieron la vida posteriormente en otro ataque de un dron israelí contra un vehículo civil en esa ciudad.

Destacó que el bombardeo, en el que otras cinco personas resultaron heridas, tuvo lugar "pasada la medianoche" cuando "aviones de guerra enemigos bombardearon y destruyeron un edificio residencial de tres plantas (...) en Kfar Rumman", en el sur de Nabatieh.

"Equipos de ambulancias de diversas organizaciones sanitarias acudieron rápidamente al lugar y trabajaron para recuperar los cadáveres de los nueve mártires, entre ellos dos bebés, así como los cinco heridos", añadió.

El medio estatal detalló que posteriormente "un dron enemigo atacó un vehículo civil en Kfar Rumman, matando a dos paramédicos de la Asociación Islámica 'Al Resala', que se encontraban en su interior".

La aviación israelí también realizó una serie de bombardeos contra la localidades de Nabatieh Al Fawqa y Arab Salim, lo que causó la destrucción de un edificio, añadió la agencia sin dar a conocer más detalles.

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Ese nuevo ataque se produce poco después de que el Ejército israelí atacara y destruyera, según NNA, otro edificio ubicado en la localidad de Deir Azharani, también en Nabatieh pero situado más al norte, sin que se informe de víctimas.

El Ejército israelí había anunciado horas antes un ataque aéreo contra el edificio de Deir Azharani tras alegar que estaba vinculado al grupo chií libanés Hizbulá.

Israel ha intensificado sus ataques contra el sur del Líbano en los últimos dos días tras afirmar que sus soldados habían logrado derribar uno de dos drones supuestamente lanzados por Hizbulá contra sus soldados "en la Zona de Seguridad" establecido por el Ejército israelí en la parte meridional del Líbano.

Con las víctimas de este lunes asciende ya a al menos 15 el número de las víctimas mortales en bombardeos israelíes contra Nabatieh y varias localidades de su entorno.

El presidente del Líbano, Joseph Aoun, denunció el domingo los nuevos ataques israelíes como una "peligrosa escalada" por afectar a instituciones estatales y centros sanitarios, y afirmó "van más allá" de las reiteradas violaciones del acuerdo de cese de hostilidades y del acuerdo marco del pasado junio.

Según las últimas cifras del Ministerio de Salud libanés, los ataques israelíes en el Líbano han causado 4.362 muertos -que con los once nuevos ascenderían a 4.373-, además de casi 12.400 heridos desde el pasado 2 de marzo, poco después del inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.