Orsi consulta a partidos de Uruguay sobre Cuba, la paz y la agenda que llevará a la ONU

El presidente del oficialista Frente Amplio, Fernando Pereira, aseguró este lunes, tras reunirse con el mandatario Yamandú Orsi, que "la política internacional de un país es muy seria, mucho más en un mundo que ha quedado sin reglas", por lo que convendría que los partidos políticos acordaran "una forma de actuar en el mundo".

Pereira añadió "que seguir siendo un continente de paz es un tema fundamental" y pidió al mandatario enviar un mensaje de solidaridad a Cuba.

"Dar señales de que el pueblo cubano merece que entre combustible, que entren alimentos, que no tengan esa circunstancia de bloqueo que es absolutamente condenable, como lo ha condenado Uruguay desde hace muchas décadas de gobiernos que no apoyaban para nada la Revolución Cubana ni el Gobierno de Castro, pero sí defendían la no injerencia", expresó Pereira.

Por su parte, el secretario general del opositor Partido Colorado, Andrés Ojeda, se centró en la agenda que rodea a la Asamblea General.

"Detectamos tres actividades muy concretas y particulares que son de alto interés para el Uruguay: reunión con fondos de inversión para el Uruguay, reunión convocada por el presidente de Chile referida a coordinación en cuestiones de crimen organizado y una reunión con otros presidentes vinculada al futuro de la inteligencia artificial", explicó Ojeda.

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El plan inicial era mantener una única reunión con los representantes de todos los partidos, pero finalmente Orsi convocó por separado a cada uno de ellos.

Las reuniones con líderes de los opositores Partido Colorado, Partido Independiente y Cabildo Abierto fueron el viernes y está previsto que en el correr de esta semana se concrete un encuentro con el presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado.

Este domingo, Orsi valoró estos "mano a mano": "Son temas complejísimos los de política internacional, en los que el ida y vuelta es fundamental. No estamos tan lejos; en la puntería hacia afuera, no estamos tan lejos. Eso es bueno".

En septiembre de 2025, durante su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Orsi advirtió que la brecha entre quienes más tienen y quienes más sufren es cada vez mayor, y remarcó que los principios de libertad e igualdad están cada vez más distanciados.

El presidente recordó también la voluntad del país suramericano de sumar esfuerzos para contribuir con la estabilidad y la paz en un mundo que definió como "cada vez más convulsionado y desafiante".