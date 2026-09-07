Piden a la CIDH medidas de protección para una abogada opositora detenida en Nicaragua

Montenegro, de 54 años, es defensora de derechos humanos y madre de tres hijos adultos, indicaron en una declaración el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, que pidieron a la CIDH las medidas de protección.

"Su detención arbitraria y posterior desaparición son un acto de represalia por la búsqueda incansable de justicia, y forman parte de la persecución y violencia dirigida contra distintos integrantes de su familia en el marco de la represión desplegada en Nicaragua contra personas opositoras al gobierno o percibidas como tales", argumentaron las organizaciones.

Las colectivos solicitantes explicaron que la abogada acudió el pasado 19 de agosto a la delegación policial de Santa María de Pantasma, provincia Jinotega, norte de Nicaragua, con el propósito de renovar su licencia de conducción, y "una vez en el lugar fue detenida arbitrariamente y las autoridades le incautaron su teléfono celular y documentos personales".

Tras permanecer retenida durante tres días fue puesta en libertad el 22 de agosto.

Al día siguiente, las autoridades policiales volvieron a requerir su presencia bajo el supuesto de que debía acudir para recuperar las pertenencias que le habían sido confiscadas durante la primera detención, y cuando se presentó fue de nuevo privada de la libertad, añadieron.

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Montenegro, crítica con el Gobierno de Nicaragua que dirigen los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, y miembro de la Asociación Madres de Abril, es hermana de Oliver Montenegro, asesinado en enero de 2019 en su finca en el municipio El Cuá (norte).

Posteriormente, en junio de ese mismo año, fueron asesinados su hermano Edgar Montenegro y su hijo de crianza Yalmar Zeledón, en Honduras, donde buscaban refugio.

En agosto del mismo 2019 fue asesinado su esposo, Francisco Blandón Herrera, en la ciudad de Wiwilí, fronterizo con Honduras.

"Los hechos sufridos por la familia no se han limitado a un episodio aislado, sino que han comprendido una serie de actos sistemáticos y continuados a lo largo del tiempo", advirtieron las organizaciones.

El Cejil y Nicaragua Nunca Más consideraron que la detención y desaparición de Thelma Montenegro "deben examinarse en el marco de la persistente trayectoria de violencia y hostigamiento de la que han sido objeto ella y sus familiares".

Así mismo, observaron que la mujer padece condiciones y antecedentes de salud que requieren medicación diaria y un seguimiento médico constante.

"Por todo ello, es imprescindible que mantenga un acceso regular tanto a los controles de salud como a sus tratamientos farmacológicos", abogaron.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

Los comicios en mención se llevaron a cabo con los principales opositores en prisión, que luego fueron expulsados del país y privados de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras ser acusados de "golpistas" y "traidores a la patria".