Pionyang incorpora un destructor a su sistema nuclear ante maniobras de aliados de EE.UU.

"La transformación más importante y el desarrollo más significativo radica precisamente en aquello que más teme el enemigo: la materialización del armamento nuclear de nuestra Armada", dijo según KCNA el líder norcoreano, Kim Jong-un, durante la ceremonia de puesta en servicio del Kang Geon, celebrada la víspera en la ciudad portuaria de Wonsan, en el este del país.

Kim afirmó que la tripulación recibirá una "misión estratégica", dado que el buque "forma parte del sistema nacional de respuesta nuclear".

El dirigente aseguró además que Pionyang busca hacer más diversificado y efectivo el empleo de sus sistemas de combate nuclear para la defensa marítima y la disuasión bélica, y prometió desplegar sus activos estratégicos "más poderosos" en las aguas que considere de mayor importancia.

Kim señaló asimismo que Corea del Norte ejecuta actualmente un "importante plan" para reforzar sus fuerzas navales y aseguró que volverá a mostrar sus resultados dentro de ocho meses, sin ofrecer detalles.

El Kang Kon forma parte de una serie de buques con los que Pionyang busca modernizar su Armada.

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En julio, Corea del Norte informó del lanzamiento desde el buque de un misil de crucero "estratégico". Su buque hermano, el Choe Hyon, ya fue puesto en servicio en junio, y el régimen ha anunciado la construcción de más unidades de esta clase.

El anuncio coincide con el inicio este lunes de las maniobras Freedom Edge, los ejercicios militares de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón, destinados a mejorar su capacidad conjunta de disuasión y respuesta frente a las amenazas nucleares y de misiles norcoreanas, según un comunicado difundido hoy por el Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano.

Los tres países realizarán hasta el viernes entrenamientos conjuntos en ámbitos como el marítimo, aéreo y cibernético, con el propósito de mejorar sus capacidades operativas y de respuesta coordinada, dijo el JCS.

Aunque los tres países las califican como maniobras de "caracter defensivo", Pionyang volvió a arremeter a finales de agosto contra el ejercicio que considera un ensayo para la invasión de su territorio.

Hasta el momento, no se han anunciado modificaciones significativas al Freedom Edge, pese a que Washington redujo el mes pasado los ejercicios con Corea del Sur, Ulchi Freedom Shield (UFS), en medio de las intenciones del presidente estadounidense, Donald Trump, para reanudar el diálogo con Pionyang.