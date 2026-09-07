Primer ministro de Países Bajos ve un "toque de atención" en la victoria de la AfD alemana

"El votante alemán, por supuesto, siempre tiene razón, también en las elecciones alemanas. Al mismo tiempo, es preocupante que un partido con posiciones extremas, entre las que también hay posturas prorrusas, haya obtenido un resultado tan bueno", afirmó Jetten durante una visita de trabajo en la provincia neerlandesa de Zelanda, según recoge la agencia nacional ANP.

El jefe del Gobierno neerlandés, líder del partido socioliberal D66, señaló que corresponde ahora a los políticos y responsables públicos alemanes analizar el resultado.

"¿Qué lecciones se extraen de esto y cómo se pueden hacer mejor las cosas, también para el votante alemán?", planteó Jetten.

En Países Bajos, la ultraderecha también tuvo un fuerte peso electoral en las últimas elecciones generales, celebradas en octubre pasado, cuando el Partido por la Libertad (PVV), de Geert Wilders, quedó prácticamente empatado con el socioliberal D66 de Jetten, con 26 escaños cada uno.

D66 terminó como primera fuerza por un estrecho margen de votos, mientras que el PVV, que había ganado las elecciones de 2023 con 37 diputados, perdió once escaños. Esto, sumado al rechazo de los grandes partidos a negociar con Wilders, permitió alejar al ultraderechista del Ejecutivo actual, una coalición en minoría de tres partidos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La reacción del primer ministro neerlandés se suma a las muestras de preocupación expresadas en otros países europeos tras el resultado de AfD, que ha sido percibido como una señal preocupante, mientras que el exprimer ministro húngaro Viktor Orbán lo celebró como una "gran noche para Alemania y Europa" y felicitó a la formación alemana.

AfD obtuvo el 43,8 % de los votos en Sajonia-Anhalt, por delante de la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido del canciller Friedrich Merz, que logró el 17,2 %. El Partido Socialdemócrata (SPD) obtuvo el 9,3 %, Los Verdes el 8,9 %, La Izquierda el 8,6 % y la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) el 5,3 %.

Pese a su victoria, el líder regional de AfD, Ulrich Siegmund, quedó a tres escaños de la mayoría absoluta necesaria para formar Gobierno en solitario.