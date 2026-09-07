Putin ordena crear una comisión para medidas restrictivas contra exiliados políticos

El correspondiente decreto fue publicado en el portal oficial de información legal de Rusia.

Según el documento, la comisión está integrada por representantes del Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Servicio Federal de Impuestos, el Servicio Federal de Seguridad, el Servicio Federal de Supervisión Financiera y la Fiscalía General.

La comisión estará presidida por el ministro de Justicia de Rusia.

Según el reglamento de la comisión, una de sus tareas será la asignación de ayudas a los familiares directos de las personas sujetas a medidas restrictivas que no cuenten con ingresos propios.

El pasado julio, la cámara de los diputados de Rusia aprobó una ley que limita los derechos de aquellos exiliados perseguidos por motivos políticos y que sus países de acogida se niegan a extraditar.

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Entre otras cosas, a esos exiliados se les prohíbe registrarse como empresarios o trabajadores autónomos, se suspenden sus derechos sobre bienes inmuebles en territorio ruso, se les limita el uso del permiso de conducir o la posibilidad de recibir servicios estatales o municipales en formato electrónico.

Además, se restringe la opción de recurrir a servicios consulares, se les bloquearán las cuentas y otros activos, y tampoco podrán realizar transferencias de fondos a través de páginas web o aplicaciones móviles.

Esas medidas restrictivas se le aplicarán a aquellos ciudadanos que hayan sido condenados y que, habiéndose exiliado en el extranjero, eluden el cumplimiento del cargo penal o las sanciones administrativas correspondientes.

Según la Fiscalía rusa, sólo hasta diciembre de 2025 los gobiernos de países extranjeros se negaron a extraditar a 109 criminales reclamados por la Justicia, cifra que en el año anterior ascendió a 102 solicitudes.

Cientos de miles de rusos han abandonado su país desde el comienzo de la guerra en Ucrania en febrero de 2022, en su gran mayoría para no ser llamados a filas, movilizados o por sus críticas a la campaña militar del Kremlin.