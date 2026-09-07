Putin y Aliyev hablan de economía y cooperación humanitaria entre Rusia y Azerbaiyán

Según un comunicado, las partes acordaron intensificar los contactos bilaterales a distintos niveles.

El pasado 1 de septiembre Putin y Aliyev mantuvieron un breve encuentro en los márgenes de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Biskek, Kirguistán.

A finales de julio ambos mandatarios destacaron las "relaciones constructivas" de ambos países pese a las divergencias en torno al conflicto en Ucrania.

Moscú y Bakú se han distanciado en los últimos tiempos, particularmente debido a la grave crisis tras el derribo de un avión de pasajeros azerbaiyano por defensas antiaéreas rusas en diciembre de 2024, mientras repelían un ataque de drones ucranianos, un incidente que posteriormente ambos países dieron por zanjado.

A mediados de agosto las tensiones aumentaron tras declaraciones de Aliyev sobre el apoyo a Ucrania y su llamamiento a cesar las hostilidades de inmediato.