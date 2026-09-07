Rebeldes de Tigré critican al mediador de la UA en la actual crisis con el Gobierno etíope

"Sin bien mantenemos nuestro firme compromiso con la paz y un diálogo creíble, no hemos encontrado en él (Obasanjo) al mediador imparcial y proactivo que exige la gravedad de la crisis actual", afirmó en un comunicado a última hora del domingo el Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT).

El FPLT desafió el pasado mayo al Ejecutivo etíope al declarar que reinstauraba el gobierno regional que regía en Tigré antes de la guerra, que dominaba ese partido, tras rechazar la extensión en abril del mandato de Administración Provisional establecida mediante el acuerdo de paz que puso fin al conflicto.

Según la organización, la conducta reciente del exmandatario nigeriano "ha generado cada vez más dudas sobre si actúa de manera independiente o a instancias del Gobierno federal".

El FPLT se refirió a la vista que realizó el pasado junio Obasanjo a Tigré, cuando "mantuvo extensas conversaciones con las autoridades del Gobierno de Tigré sobre la reactivación del diálogo".

Entonces, aunque prometió volver en un plazo de dos semanas, transcurrieron casi dos meses antes de su siguiente visita, una demora que, según los rebeldes, el mediador atribuyó a la petición que le hizo Adís Abeba de esperar a que concluyera el diálogo nacional convocado por el primer ministro etíope, Abiy Ahmed.

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Ese diálogo nacional -en el que habló el propio Obasanjo- se desarrolló entre el 15 de julio y el 22 de agosto pasados y no incluyeron a importantes actores armados de los conflictos que sacuden el país, como el propio FPLT y otros, ya que o no fueron invitados o rechazaron participar.

"A pesar del rápido deterioro de la situación -lamentó la organización tigrina-, aceptó esta instrucción y no tomó ninguna iniciativa visible para impulsar el proceso de mediación", antes de viajar de nuevo a la región norteña "sin previo aviso, sin propuestas concretas y sin una agenda claramente definida".

El FPLT criticó además que tanto la UA como socios internacionales "han abandonado el proceso de implementación" del Acuerdo de Pretoria, que puso fin a la citada guerra cuando las partes del conflicto lo firmaron en la capital sudafricana el 2 de noviembre de 2022, bajo auspicio de la organización panafricana.

El Gobierno federal y el FPLT se acusan desde hace meses de realizar acciones que podrían causar otro conflicto, una escalada que ha avivado los temores de una nueva guerra en la región.

La contienda causó unos 600.000 muertos y millones de desplazados, según Obasanjo, que medió en aquel conflicto.