Relatora ONU teme que Israel use la retirada de escombros en Gaza para ocultar genocidio

"Destruir pruebas de crímenes atroces es ilegal, es inaceptable que la reconstrucción de Gaza esté condicionada al borrado de su pasado y de las pruebas necesarias para garantizar justicia a sus víctimas", advirtió en un comunicado.

Agregó que "los escombros de Gaza contienen restos humanos y pruebas materiales para la investigación de presuntos crímenes internacionales, incluido el genocidio".

La experta italiana señaló que es fundamental que antes de la retirada y triturado de los escombros debe llevarse a cabo la recuperación con dignidad de restos humanos, documentando sistemáticamente las pruebas de posibles crímenes con ayuda de investigadores internacionales.

"En la devastada Gaza, los escombros no son simples restos de construcciones, forman parte de la escena de un crimen, de un cementerio, y son el registro material de lo ocurrido durante una brutal e insensata campaña de bombardeos que duró dos años", destacó.

Recordó que, según las autoridades palestinas, más de 10.000 personas permanecen enterradas bajo los escombros, después de que en el conflicto al menos un 92 % de las viviendas de Gaza, además de buena parte de las infraestructuras civiles, fueran destruidas o sufrieran daños.

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Albanese añadió que la recuperación de restos humanos entre los escombros sigue siendo posible, como demuestran recientes operaciones de búsqueda en las que se rescataron los cadáveres de 112 víctimas que pudieron de esta forma ser enterradas el pasado 4 de agosto.

Señaló que cualquier operación de retirada debe llevarse a cabo en el contexto de un plan "diseñado por los palestinos y respaldado por actores que cuenten con la confianza de éstos".

La relatora de Naciones Unidas también advirtió a las empresas implicadas en las operaciones de desescombro que "al destruir pruebas de crímenes internacionales, pueden incurrir en una responsabilidad penal".

Según la experta, las labores de demolición y nivelación de edificios en Gaza han continuado en zonas bajo control israelí incluso después del alto el fuego de octubre de 2025, con el uso de maquinaria pesada de multinacionales como Caterpillar, HD Hyundai, Doosan o Volvo.