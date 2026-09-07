Senado paraguayo crea comisión especial para abordar crisis en el sistema de salud

La 'Comisión Especial de Crisis' tendrá como objetivo "diagnosticar, monitorear y proponer soluciones legislativas, presupuestarias y administrativas ante la problemática que afecta al sistema sanitario público y de previsión social", según la resolución que fue propuesta por el presidente del Senado, el oficialista Basilio Núñez.

La nueva comisión, que estará conformada por representantes de diferentes bancadas, fue declarada en "sesión permanente hasta la solución de la problemática".

Durante una sesión de la Mesa Directiva, Núñez afirmó que los reclamos de los médicos, que incluye aumentos salariales, la dotación de insumos y medicamentos para los centros hospitalarios, nombramientos para cerca de 9.000 profesionales con contratos temporales y otros beneficios laborales, es "un eslabón más de la crisis" en el sector de la salud.

"Yo confío que se puede reivindicar a los colegas médicos y a otros personales de salud y en la mesa de diálogo seguramente alguno va a tener que ceder", indicó Núñez, quien mostró su preocupación por la renuncia colectiva de médicos especialistas, quienes -dijo- son "imposibles" de reemplazar.

Hasta el viernes pasado, la prensa local reportó 270 dimisiones de médicos, entre ellos, especialistas en áreas de pediatría.

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Este lunes también se espera la instalación de una comisión bicameral, que analizará la propuesta de presupuesto para 2027 enviada por el Ejecutivo, y que plantea destinar mayores recursos al sector de la salud, aunque sin asignaciones para el reajuste salarial que reclaman los médicos.

El Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) convocó a una huelga del 24 al 28 de agosto y anunció el jueves pasado un nuevo paro, los días 21 y 22 de septiembre, después de rechazar una propuesta de aumento del Gobierno que consideró "insuficiente".

El Gobierno había propuesto incrementos salariales de entre 500.000 y 4.000.000 de guaraníes (de 84 a 671 dólares, a la tasa de cambio actual), que comenzarían a pagarse a partir de enero de 2027 y beneficiando a unos 10.626 médicos, cerca del 90 % de la plantilla.

Actualmente, un galeno del sistema público de salud paraguayo devenga como mínimo entre 5 millones (832 dólares) y 5,4 millones de guaraníes (900 dólares) de acuerdo con su tipo de contrato, según datos oficiales, aunque algunos pueden tener más de un contrato con el Estado.

Los médicos exigen un incremento de 3 millones de guaraníes (502 dólares) que lleve la base de sus ingresos hasta los 8 millones en moneda local, o unos 1.340 dólares por mes, algo que el ministro de Economía, Óscar Lovera, ha asegurado resulta "imposible" financiar.