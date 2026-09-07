Sergei Loznitsa: "El concepto de imperio sigue presente en Rusia"

Frente a la caída del imperio ruso en 1917 y a la disolución de la Unión Soviética en 1991, ahora hay una reacción en sentido contrario, apuntó en una mesa redonda con prensa internacional en el Festival de Venecia, donde su cinta se proyecta fuera de competición.

"Moscú intenta recuperar esos territorios que pertenecieron al imperio ruso. Esta es su ideología oficial. Según esta visión, todos los territorios que pertenecieron al bloque soviético, digamos, incluidos los países de Europa del Este que formaban parte del Pacto de Varsovia, deben regresar", afirmó, subrayando que la invasión de Ucrania se inscribe en esa política.

El cineasta, que nació en Bielorrusia en 1964, creció en Kiev y estudió cinematografía en Rusia, vuelve a ofrecer una obra sin narración. Deja que sean las imágenes las que permitan al espectador sumergirse en el día a día y en las dinámicas de poder de la que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

El viaje le lleva de Moscú a San Petersburgo, Riga o Kiev, recorriendo ese vasto espacio desde los cuatro puntos cardinales. Se ve su grandeza, pero también las profundas diferencias entre su territorio y sus gentes.

Para Loznitsa, no puede malinterpretarse como propaganda: "Lo más valioso de esta película es que los rostros de las personas reflejan su incredulidad y el dolor cotidiano de sobrevivir. (...) Puedes ver el odio en sus ojos".

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Las imágenes estaban conservadas por el Archivo Audiovisual del Movimiento Obrero y Democrático y por la Cineteca Nacional de Italia. En total, 65 horas rodadas por un equipo de cineastas italianos entre 1970 y 1973, que al director le parecieron "un tesoro".

"No fui yo el que encontró el material. El material me encontró a mí", dice sobre esas imágenes, que, conforme le iban llegando digitalizadas, le permitieron descubrir un país que dice que "no conocía pese a haber vivido allí".

Loznitsa, que se mantiene como un director de referencia sobre el conflicto ruso-ucraniano, al que ha dedicado documentales como 'Maidan' (2014) y 'Donbass' (2018), dijo percibir desde el principio que su contenido era "muy interesante".

"Entonces llamé a mi productor y le pedí que asumiera un riesgo. Porque mi intuición me decía que allí había un tesoro", agregó el cineasta en su encuentro en la Mostra con medios internacionales, incluido EFE.

El director dijo querer dar una nueva lectura a esas grabaciones, cuyo rodaje tuvo lugar bajo el control de agentes del KGB, especialmente en Moscú, pero también en regiones más alejadas.

"Crecí en un país donde la historia no solo estaba distorsionada, sino que era una mentira. Así que lo que intento hacer es, al menos, reconstruir lo ocurrido. Poder contemplar aquella época sin distorsiones ideológicas. Esa era mi tarea, como mínimo", añadió.

El resultado muestra en más de 20 regiones desde desfiles militares a fiestas populares, pasando por el trabajo en fábricas y en puertos y simples escenas en colegios o de peatones por la calle.

"Más que un documento histórico, la película se convierte en una lente a través de la cual comprender las fracturas y tensiones geopolíticas que todavía hoy resuenan en el espacio postsoviético", resume su dossier de prensa.

Loznitsa apuntó este lunes que la unión de territorios tan dispares fue posible mediante "violencia militar": "Cuando ocupan un determinado territorio, lo primero que hacen es aniquilar a la parte pensante de la población: a la intelectualidad, a quienes entienden cómo funcionan las cosas y pueden explicar cómo luchar contra ellos".

La proyección de 'Imperium' se enmarca en la 83 edición de la Mostra, que se celebra del 2 al 12 de septiembre y, entre sus 21 películas en competición, incluye cintas como 'Bunker', de Florian Zeller, con Penélope Cruz y Javier Bardem, o 'Primetime', de Lance Oppenheim, con Robert Pattinson.