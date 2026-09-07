Suben a 12 los muertos, incluidos dos niños, en ataques israelíes contra el sur del Líbano

De los dos ataques aéreos, según un comunicado del citado departamento, el más sangriento tuvo como blanco un edificio de tres plantas en Kfar Ruman y provocó la muerte de once personas, incluidas cuatro mujeres y dos niños, además de ocho heridos, entre ellos tres niños y un paramédico.

El segundo "ataque del enemigo impactó en un vehículo en la misma localidad y dejó un mártir paramédico y otros dos heridos, todos de la Asociación Islámica 'Al Resala'", añadió la nota del Centro de Emergencias del Ministerio de Salud, recogida por la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.

Asimismo, la nota recogió un balance preliminar de los ataques israelíes de los últimos tres días, donde detalló que hasta el momento causaron "27 muertos y 69 heridos, entre ellos niños, mujeres y personal sanitario", y en su gran mayoría han sido en el distrito de Nabatieh.

"Esta cifra de víctimas es una prueba más contundente de las graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por la ocupación israelí, que tienen como objetivo a personal médico y niños, cuando la ley estipula su protección durante las guerras", aseguró el departamento libanés.

La ANN subrayó que el bombardeo contra el edificio tuvo lugar "pasada la medianoche" cuando "aviones de guerra enemigos bombardearon y destruyeron un edificio residencial de tres plantas (...) en Kfar Ruman", en el sur de Nabatieh.

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La aviación israelí también realizó una serie de bombardeos contra la localidades de Nabatieh al Fawqa y Arab Salim, lo que causó la destrucción de un edificio, añadió la agencia estatal sin dar a conocer más detalles.

Ese nuevo bombardeo se produce poco después de que el Ejército israelí atacara y destruyera, según ANN, otro edificio ubicado en la localidad de Deir Azharani, también en Nabatieh pero situado más al norte, sin que reportaran víctimas.

El Ejército israelí había anunciado horas antes un ataque aéreo contra el edificio de Deir Azharani tras alegar que estaba vinculado al grupo chií libanés Hizbulá.

Israel ha intensificado sus ataques contra el sur del Líbano en los últimos dos días tras afirmar que sus soldados habían logrado derribar uno de dos drones supuestamente lanzados por Hizbulá contra sus soldados "en la Zona de Seguridad" establecida por el Ejército israelí en la parte meridional del Líbano.

Según las últimas cifras del Ministerio de Salud libanés, los ataques israelíes en el Líbano han causado 4.362 muertos, además de casi 12.400 heridos desde el pasado 2 de marzo, poco después del inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.