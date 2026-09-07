Suben a 7 los muertos por derrumbe de un hostal universitario en India y arrestan al dueño

En el segundo día de operaciones de búsqueda y rescate en el concurrido barrio de Satya Niketan, los equipos de emergencia han logrado sacar a un total de 12 personas de entre los escombros, de las cuales siete han perdido la vida, informaron oficiales a la agencia local PTI.

La jefa de Gobierno de Delhi, Rekha Gupta, confirmó en X que el propietario del edificio ha sido arrestado, capturado en la localidad de Bhiwadi, en el estado de Rajastán, y que los procedimientos legales en su contra ya están en marcha.

Gupta, anunció también una serie de "medidas estrictas y exhaustivas", advirtiendo que su administración "no hará concesiones en materia de seguridad pública y se depurarán responsabilidades a todos los niveles".

El colapso se produjo hacia las 13:30 hora local (08:00 GMT) del domingo cerca del Campus Sur de la Universidad de Delhi. El inmueble, de unos 50 años de antigüedad, estaba ocupado por estudiantes y, según los primeros indicios, el siniestro ocurrió mientras se realizaban obras de reparación en el sótano, debilitado por las recientes lluvias

Para castigar la falta de supervisión sobre el estado del inmueble, la jefa de Gobierno ordenó la suspensión de cinco funcionarios de la Corporación Municipal de Delhi (MCD), encargados del control urbanístico de la zona. Entre ellos se encuentran el subcomisionado, el ingeniero superintendente, el ingeniero ejecutivo, el ingeniero asistente y el ingeniero subalterno.

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Asimismo, Gupta ha ordenado la clausura inmediata de los edificios de cinco plantas en toda Delhi que presenten irregularidades. "También se están inspeccionando los hostales universitarios y otros edificios cercanos. Cualquier inmueble que incumpla las normas de seguridad será precintado de inmediato", dictaminó.

La jefa de Gobierno adelantó que se presentará una normativa para que las auditorías estructurales periódicas y la certificación de seguridad sean obligatorias en todos los inmuebles destinados a actividades públicas, incluyendo hostales, centros de salud y escuelas.