Talibanes abren una facultad de aeroespaciales y drones sin levantar el veto a las mujeres

Hafiz Ziaullah Hashimi, portavoz del Ministerio de Educación Superior del Gobierno talibán, dijo a EFE que el Consejo de Educación Superior, presidido por el ministro de Educación Superior, Mawlawi Neda Mohammad Nadeem, aprobó la creación de varias facultades nuevas y la ampliación de programas académicos en universidades de todo Afganistán.

"Se ha establecido una Facultad de Ingeniería Aeroespacial y de Sistemas Avanzados en la Universidad Politécnica, con cuatro departamentos especializados: 1. Ingeniería de vehículos aéreos no tripulados, drones y sistemas no tripulados; 2. Ingeniería de aeronaves; 3. Ingeniería aeronáutica y espacial; y 4. Ingeniería de radares y aviónica", precisó Hashimi a EFE.

El ministerio también ha establecido nuevas facultades y ampliado los programas existentes en varias universidades de todo el país como parte de lo que describió como un esfuerzo para desarrollar la educación superior y los campos profesionales especializados.

Hashimi señaló que el ministerio planea utilizar profesores afganos cualificados para impartir los nuevos programas, mientras que reclutará instructores extranjeros donde no haya experiencia local disponible.

"El objetivo principal de estos programas es crear oportunidades para el desarrollo de la educación superior y de programas especializados para satisfacer las necesidades futuras de Afganistán, particularmente en aviación, área aeroespacial, sistemas no tripulados, radares, informática, medicina, agricultura, economía y otros campos profesionales modernos", afirmó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La medida para ampliar la educación superior se produce mientras el Ministerio de Educación Superior sigue siendo una de las instituciones más criticadas del Gobierno talibán, debido a su continua prohibición de que las mujeres asistan a las universidades.

Las mujeres y las niñas han estado excluidas de la educación superior durante años, al tiempo que las autoridades talibanas siguen enfrentándose a los llamamientos de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional para que restauren su derecho a la educación.