Tribunal electoral de Guatemala avala nuevo partido político nacido del actual Gobierno

La creación de ese nuevo grupo político fue organizada hace poco más de dos años por al menos 10 diputados de Semilla, después de que este partido oficial fuera suspendido por un juez penal entre 2023 y 2024, pese a que la ley guatemalteca no permite ese dictamen de manera unilateral.

Es por ello que varios diputados llegados al Congreso en 2023 de la mano de Semilla decidieron crear el nuevo partido denominado Raíces, comandados por el legislador Samuel Pérez Álvarez, para participar en los comicios de 2027.

La agrupación, sin embargo, no contó con el apoyo total de los 23 diputados electos por Semilla en 2023 y tampoco cuenta con el aval del presidente actual, Bernardo Arévalo de León, quien se ha desvinculado de la iniciativa de manera pública y, por tanto, no cuenta con agrupación política para buscar la continuidad de su Gobierno con otro candidato en las elecciones del próximo año.

La inscripción del nuevo partido quedó confirmada esta mañana con una publicación del Tribunal Supremo Electoral en el diario oficial, de cara a las elecciones de 2027 en las que Guatemala determinará a sus autoridades (presidente, alcaldes y diputados) para el período 2028-2032.

Arévalo de León fue electo para la presidencia en los comicios de 2023, al ganar de manera sorpresiva con Semilla, de carácter socialdemócrata y nacido de las protestas anticorrupción hace una década, por un período de cuatro años que culminará en enero de 2028.

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El partido político que lo llevó al triunfo quedó suspendido por procesos judiciales ordenados por la exfiscal general Consuelo Porras Argueta (2018-2024), sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea y también por intentar derribar de manera ilegal la investidura de Arévalo de León.

Pese a que los procesos judiciales en contra de Semilla por supuestas irregularidades en su creación nunca pudieron ser probados, el partido político se encuentra suspendido.

Pérez Álvarez, fundador de Semilla y de Raíces, está acompañado en el nuevo partido por varios legisladores como Andrea Villagrán, Román Castellanos, Andrea Reyes y Elena Motta, entre otros exmiembros de la agrupación oficial, además de más de 20.000 afiliados, como estipula la normativa electoral.