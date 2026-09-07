UE valora el impulso de Estados Unidos para intentar reavivar contactos entre Kiev y Moscú

"La UE sigue apoyando todos los esfuerzos diplomáticos que puedan contribuir a lograr una paz justa y duradera en Ucrania. Se acoge con especial satisfacción el impulso para generar una nueva dinámica mediante contactos diplomáticos y la visita de los negociadores estadounidenses a Kiev", dijo el portavoz.

Al mismo tiempo, añadió que "Rusia continúa intensificando el conflicto atacando a la población civil", algo de lo que "hemos sido testigos" durante el verano, con "las trágicas cifras de civiles fallecidos".

Esa actitud se ve también en "los ataques a las exportaciones de grano ucraniano desde el mar Negro, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria mundial, y atacando una vez más las infraestructuras energéticas para someter a los ucranianos a un invierno riguroso. Las acciones de Putin provocan devastación. Sus palabras reiteran los objetivos maximalistas de Rusia", dijo Wigand.

Ninguna de esas acciones, subrayó el portavoz comunitario, contribuye "a poner fin a la guerra iniciada por Rusia".

Por otro lado, añadió, Ucrania se mantiene "firme en su resiliencia y en su compromiso de alcanzar un alto el fuego pleno e incondicional".

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"Por ello, respaldamos los esfuerzos de Ucrania por lograr una paz justa y duradera", dijo.

Sobre la labor de la Unión en las conversaciones destinadas a buscar la paz, el mismo portavoz dijo que la UE está "en contacto permanente con todos los interlocutores clave" y que se encuentra preparada "para desempeñar un papel en la consecución de una solución diplomática, dada nuestra implicación en la seguridad de Ucrania, así como en su futura adhesión y reconstrucción".

Por otra parte, reiteró la disposición de los Veintisiete a "mantener la presión sobre Rusia" con medidas restrictivas y sanciones.

Los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump, viajaron el fin de semana pasado a Moscú y Kiev para tratar de reavivar las conversaciones entre Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra y se entrevistaron tanto con el presidente ruso, Vladímir Putin, como con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, en el que fue el primer encuentro de ambos negociadores con el líder ucraniano.

Las reuniones suponen la reanudación de los contactos entre EE.UU. y los bandos enfrentados, que se interrumpieron en febrero pasado debido al comienzo de la operación militar contra Irán.