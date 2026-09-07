Un gran incendio forestal arde por octavo día consecutivo en un parque nacional griego

Unos 150 bomberos con 50 camiones y tres helicópteros cisterna, apoyados por decenas de voluntarios, vehículos cisterna y maquinaria pesada del Gobierno regional, operan al del pueblo de Konitsa, en la región de Ioannina, en una zona montañosa de densa vegetación y difícil acceso.

El incendio se declaró cerca de esta localidad el pasado 31 de agosto y se estima probable que haya sido desatado por un rayo, indicó este lunes el presidente de la Asociación de Oficiales de Bomberos, Costas Tsigas, en la emisora Action24.

Tanto los fuertes vientos como el terreno han contribuido a la propagación incontrolada del fuego, señaló Tsigas.

El incendio arde en el extremo noroccidental del parque nacional, donde se encuentran áreas de conservación de hábitats y especies y un bosque virgen de pino negro europeo y de haya común.

El parque, de unos 2.000 kilómetros cuadrados, es el más grande de Grecia y alberga numerosas especies raras, endémicas y en peligro de extinción que conforman una biodiversidad excepcional.

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Este lunes prácticamente todas las islas del mar Egeo, así como la región capitalina de Ática, donde está Atenas, y varias zonas de la península del Peloponeso (sur) se encuentran en "extremo riesgo de incendios" debido a las altas temperaturas y los fuertes vientos.

El verano actual se perfila como el sexto más caluroso desde 1960, año en el que empezó el registro oficial de temperaturas en el país, según el Observatorio Nacional de Atenas.

En concreto, el mes de agosto fue el tercer más cálido agosto de la historia del país, con una temperatura promedia que superó en 1,6 grados el promedio del período 1991-2020.

En lo que va de año, más de 31.000 hectáreas han sido calcinadas en Grecia, la mayoría por dos grandes incendios que se declararon a finales de julio pasado, uno al oeste de Atenas y el otro en Creta.

Once personas han perdido la vida a causa de los fuegos, entre ellos cuatro bomberos.