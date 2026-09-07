Un Lula en campaña encabeza el desfile de la Independencia en plena tormenta institucional

Lula, ataviado con la banda presidencial, lideró el acto en Brasilia junto al vicepresidente y su compañero de fórmula para los comicios de octubre, Geraldo Alckmin; la primera dama, Rosângela Lula da Silva, y los jefes de los poderes Legislativo y Judicial, entre otras autoridades.

El desfile de este año giró en torno a tres banderas de la administración del dirigente progresista: la soberanía nacional, el combate a la violencia contra las mujeres y la Copa del Mundo de fútbol femenino, que Brasil organizará el próximo año.

"Soberanía, la fuerza que une a Brasil" fue el lema que encabezó la presentación de las tropas y que el líder progresista está usando como baza electoral para movilizar a los votantes de cara a las presidenciales, para las que parte como favorito, con una ventaja mínima sobre el senador Flávio Bolsonaro, según los últimos sondeos.

En un pronunciamiento retransmitido por radio y televisión la noche del domingo por el Día de la Independencia, Lula exaltó la soberanía nacional en medio de las tensiones diplomáticas con los Estados Unidos, presididos por Donald Trump, y la Argentina de Javier Milei.

El jefe de Estado defendió que "ningún país extranjero tiene derecho" a decir a Brasil a quién puede comprar y vender, en alusión a los aranceles de hasta el 37,5 % impuestos por el Gobierno de Trump sobre parte de los productos brasileños.

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"Somos un país soberano y nuestras decisiones nos pertenecen a nosotros y a nadie más", aseveró, al tiempo que llamó a no "bajar la cabeza ante potencias extranjeras".

En el plano nacional, los actos con motivo de los 204 años de la independencia de la Corona portuguesa coinciden con una guerra interna en la Corte Suprema brasileña, máxima instancia judicial del país, con acusaciones cruzadas entre dos de sus jueces.

El magistrado Alexandre de Moraes, conocido mundialmente por conducir el juicio que llevó a prisión al expresidente Jair Bolsonaro por golpismo, está bajo sospecha por su cercanía con Daniel Vorcaro, un banquero encarcelado por un fraude millonario.

La Policía identificó mensajes entre Vorcaro y De Moraes, a quien le pidió protección frente a las investigaciones y hasta le consultó, días antes de ser arrestado, si debía abandonar el país, según los autos desclasificados por el alto tribunal.

El caso está en manos de André Mendonça, otro de los jueces del Supremo. Sin embargo, De Moraes, disconforme con las indagaciones en su contra, contraatacó y pidió investigar a Mendonça por abusos e irregularidades en la conducción del proceso.

El presidente del Supremo, Luiz Edson Fachin, quien hoy estuvo a pocos metros de Lula en el desfile de Brasilia, ha asumido las riendas de la crisis y ha prometido investigar hasta el final.

Lula, por su parte, también se pronunció al respecto la semana pasada y aseveró que "nadie, en nombre de la democracia, puede utilizar el cargo que ocupa en beneficio personal".