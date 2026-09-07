Un macroproyecto fotovoltaico en Italia, en la mira por amenazar un yacimiento neolítico

El proyecto contempla la instalación de una planta agrivoltaica de unos 80 hectáreas en el paraje de Masseria Maramonti, en el municipio de Nardò, en la provincia de Lecce, según explicó la plataforma en un comunicado.

Las excavaciones preventivas realizadas entre junio y julio de 2024 bajo la supervisión de la Superintendencia de Arqueología confirmaron el "interés excepcional" del enclave tras certificar la existencia de un asentamiento del Neolítico Reciente y Final (V-IV milenio a.C.).

Los arqueólogos hallaron estructuras habitacionales, áreas de culto, tumbas con restos humanos, cerámicas y obsidiana, además del trazado de la antigua calzada romana Vía Augusta Sallentina.

La zona alberga también los célebres "Anillos de Arneo", una formación de estructuras concéntricas de más de dos kilómetros de extensión, conocida popularmente como la "Atlántida Salentina", que solo es visible desde el aire y cuyo origen científico aún no se ha determinado del todo.

La autorización del proyecto ha generado un fuerte rechazo debido a que el Consejo de Ministros aprobó la Evaluación de Impacto Ambiental en febrero de 2024 pese al dictamen negativo inicial de la Superintendencia, mientras que el Gobierno regional de Apulia concedió la Autorización Única definitiva el pasado 6 de agosto.

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La plataforma advierte de que las obras de cimentación, zanjas para canalizaciones y casetas eléctricas incidirán sobre áreas de máximo riesgo arqueológico, comprometiendo niveles superficiales y estratigrafías intactas.

Entre sus principales críticas figuran la elevada concentración de restos arqueológicos, el dictamen negativo de la propia Superintendencia, el riesgo de destrucción irreversible del yacimiento y la ausencia de una zona de protección.

El colectivo también alerta del impacto paisajístico de la instalación, que, a su juicio, alteraría de forma irreversible la percepción de un espacio de reconocido valor panorámico, además de advertir sobre un posible riesgo de contaminación del acuífero local.

"No se trata de oponerse a las energías renovables, sino de evitar que un desarrollo no planificado adecuadamente conlleve la pérdida definitiva de un sitio que, por extensión, complejidad y potencialidad científica, ya se ha revelado entre los más importantes del sur de Italia", señaló el colectivo.

Por ello, 'Salvar los Anillos de Arneo' reclama suspender el proyecto, retirar las licencias y proteger arqueológica y paisajísticamente todo el espacio.

También pide estudiar su eventual catalogación como geositio, si se confirma el origen geológico de los anillos, y realizar un estudio con georradar antes de iniciar cualquier obra.