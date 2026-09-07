Un soldado colombiano muerto y varios heridos tras la activación de una mina antipersona

El soldado fallecido fue identificado como José Manuel López Villada, integrante del Batallón de Infantería Liviana N.° 9 Batalla de Boyacá, quien murió a causa de las heridas sufridas tras la activación de un área minada en la zona de Puente Mayo, en el departamento de Nariño.

Según un comunicado de la institución, los militares atendieron un llamado sobre la presencia de un presunto dispositivo explosivo improvisado instalado sobre la vía Panamericana y, durante la verificación para neutralizar la amenaza, se activó un área minada.

"Enfermeros de combate atendieron al personal herido, sin embargo, pese a los esfuerzos, lamentablemente fue asesinado nuestro soldado profesional José Manuel López Villada", expresó la institución.

El Ejército señaló que, de acuerdo con información preliminar, integrantes del frente Franco Benavides del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, dirigida por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia, colocaron los explosivos en los alrededores de la vía.

Los otros dos militares heridos fueron evacuados a un centro asistencial, donde reciben atención médica, mientras que las operaciones militares continúan en la zona.

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Las minas antipersona, prohibidas por el Tratado de Ottawa de 1997, fueron utilizadas por las FARC y paramilitares en la década de los noventa, dejando más de 12.000 personas afectadas según el Registro Único de Víctimas, pero tras el acuerdo de paz de 2017 entre la guerrilla y el Gobierno, las labores de desminado se intensificaron.

El domingo, el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, anunció que al menos siete miembros del EMC murieron en operaciones militares realizadas en el departamento de Nariño.

"En las últimas 24 horas, siete narcoterroristas del frente Franco Benavides del Estado Mayor Central, de las disidencias de las FARC, murieron en desarrollo de operaciones militares en El Peñol, Nariño, y cinco personas fueron capturadas", detalló el mandatario en X.