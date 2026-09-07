Venezuela asegura ser "muy" respetuosa con acuerdos petroleros suscritos con China y Rusia

"Nosotros tenemos acuerdos con China y Rusia y son empresas mixtas con autorización de ejercicio de actividades primarias vigentes. Nosotros somos muy respetuosos de esos acuerdos", aclaró la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, en una entrevista con el canal privado venezolano Venevisión.

Henao, quien fue consultada sobre si China y Rusia quedaban por fuera del negocio petrolero venezolano tras el acuerdo entre Caracas y Washington, aseguró también que las empresas mixtas donde esos dos países tienen participación "continuarán ejecutando sus actividades".

La Casa Blanca afirmó recientemente que la mayoría de los yacimientos petrolíferos contemplados en el acuerdo binacional "estaban previamente controlados u operados por empresas rusas y chinas, o por compinches corruptos de (Nicolás) Maduro y (Hugo) Chávez".

En ese sentido, expresó que "estos actores extranjeros malintencionados saquearon los recursos de Venezuela en beneficio de adversarios estadounidenses como Cuba, Rusia y China, y no invirtieron en la infraestructura ni en el desarrollo" de la nación suramericana.

El pasado martes, China exigió que se salvaguarden sus intereses en Venezuela, después de que algunos medios informaran de que el nuevo acuerdo petrolero entre Caracas y Washington podría afectar a campos en los que operaban compañías chinas, como las estatales Sinopec y CNPC.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Los derechos e intereses legítimos de China en Venezuela deben ser salvaguardados", afirmó en rueda de prensa el portavoz del Ministerio chino de Exteriores, Guo Jiakun.

El vocero recalcó que la cooperación entre China y Venezuela "está protegida por el derecho internacional y las leyes de ambos países".

China mantiene desde hace años importantes intereses en el sector petrolero venezolano, donde compañías estatales como CNPC y Sinopec han participado en proyectos de exploración y producción, en el marco de la estrecha relación económica desarrollada entre Pekín y Caracas durante los gobiernos chavistas.