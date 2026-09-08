A punto de que expire el TPS, zar fronterizo de EEUU dice que El Salvador es "más seguro"

"El TPS, estatus de protección temporal, significa que es algo temporal. Y seamos realistas: El Salvador es un país mucho más seguro que nunca, ahora con ese presidente que tienen allá", explicó Homan a periodistas en el exterior de la Casa Blanca.

"Llevo más de 40 años en esto y el TPS nunca ha dejado de renovarse, una y otra vez, a pesar de que se supone que es un estatus de protección temporal y de que las condiciones en el país (de origen) cambian. Me alegra que por fin se estén ciñendo a lo que dicta la ley: lo temporal es temporal", puntualizó el zar fronterizo con base en lo dicho por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Mañana, miércoles 9 de septiembre, vence la designación de TPS para ciudadanos de El Salvador y, el USCIS ha dicho que está previsto que tanto el TPS como los beneficios asociados expiren ese día, lo que supondría el fin a la protección de miles de salvadoreños en Estados Unidos contra la deportación y a la autorización de empleo basada únicamente en dicho TPS.

Se cree que el estatus de protección temporal beneficia actualmente a unos 170.000 salvadoreños en Estados Unidos.

Por otro lado, Homan no quiso confirmar si efectivamente la protección vencerá mañana o si será prolongada.

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"Si expira, la decisión queda en manos del secretario (de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin). Y si han decidido prorrogarlo, no estoy al tanto de ello", afirmó.