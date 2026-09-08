Activista rifeño inicia huelga de hambre en prisión para poder preparar su tesis doctoral

En un comunicado, la familia del activista explica que Nabil Ahamjik ha agotado "todas las solicitudes y comunicaciones, escritas y verbales", dirigidas a la administración penitenciaria para que se le asigne un espacio específico en su prisión que garantice el "mínimo indispensable" para el estudio, sin obtener respuesta favorable.

Ante el "rechazo reiterado" de esas peticiones y la falta de una alternativa práctica que tenga en cuenta su situación académica, el preso ha optado por esta medida de presión.

El texto subraya que la reivindicación de Ahamjik, que se encuentra en una prisión en la ciudad norteña de Tánger, "no representa un privilegio especial", sino un "derecho básico" a disponer de un entorno apropiado para la investigación, en igualdad de condiciones con cualquier otro estudiante interno en el sistema penitenciario.

"Hacemos responsable en su totalidad a la Delegación General de Administración Penitenciaria y Reinserción de esta situación y le exigimos que atienda de inmediato su petición, que consideramos legítima", subraya la nota de la familia.

La administración penitenciaria marroquí confirmó en un comunicado haber recibido este lunes una notificación formal del activista sobre el inicio de la huelga de hambre, pero justificó su negativa a atender su solicitud alegando la falta, en este momento, de un espacio que cumpla las condiciones exigidas por el preso.

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Las revueltas del Rif empezaron en la ciudad septentrional marroquí de Alhucemas tras la muerte de un vendedor de pescado aplastado dentro de un camión de basura al que las autoridades habían arrojado la mercancía que le había sido confiscada.

Las protestas que siguieron a ese incidente, y que supusieron uno de los momentos más críticos del reinado de Mohamed VI, llevaron a las cárceles a medio millar de personas, la mayoría de las cuales ha ido cumpliendo sus condenas o se ha beneficiado de indultos reales.