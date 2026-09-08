Al menos 10 muertos en ataque atribuido a las FAR contra un tribunal en Sudán, según ONG

En un comunicado, la organización Abogados de Emergencia condenó "enérgicamente" el ataque con un dron perpetrado hoy por las FAR contra un tribunal en Um Rawaba, que dejó al menos "diez muertos y decenas de heridos", según informes preliminares.

Hasta el momento, el grupo paramilitar sudanés no se ha pronunciado al respecto.

La ONG advirtió de que atacar instalaciones judiciales y civiles constituye "una grave violación del derecho internacional humanitario, socava el sistema de Justicia y pone en peligro la vida de quienes trabajan en estas instituciones y de quienes se encuentran presentes en ellas".

Asimismo, denunció que el ataque también "reaviva la creciente preocupación por la seguridad de los civiles y del personal judicial en todo Sudán".

La nota exigió "el cese inmediato de los ataques contra instalaciones civiles y judiciales, una investigación independiente y transparente del ataque, que se exijan responsabilidades a los culpables y que se garantice la protección de los trabajadores del sector judicial, los litigantes y las instalaciones judiciales".

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La organización hizo un llamamiento a todas las partes en el conflicto para que se adhieran "estrictamente al derecho internacional humanitario, protejan a los civiles y la infraestructura civil, y respeten la independencia e integridad de las instituciones de Justicia".

Kordofán del Norte se ha convertido en uno de los principales frentes de la guerra debido a su posición estratégica, ya que conecta Jartum y el centro del país con Darfur.

Su capital, Al Obeid, es además un importante nodo logístico, militar y humanitario y lleva meses sometida a un asedio casi completo por parte de los paramilitares.

La guerra en Sudán estalló en abril de 2023 entre el Ejército y las FAR y, desde entonces, decenas de miles de personas han muerto y alrededor de 14 millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares, lo que ha convertido al país en el escenario de la mayor crisis de desplazamiento del planeta, según Naciones Unidas.