Al menos 33 muertos en choques entre grupos rivales en Sudán del Sur por reparto de ganado

El ministro de Información de Gran Pibor, Jacob Werchum Jouk, indicó que los enfrentamientos entre jóvenes de dos grupos estallaron alrededor de las 5:00 de la madrugada (3:00 GMT) en la área de Kongor, en el condado de Likuangole, y que "hasta el momento han muerto 33 personas y otras 27 han resultado heridas".

El ministro detalló que 23 de los fallecidos pertenecían al grupo kurenen y diez al grupo thubezwa.

Precisó que "los enfrentamientos han sido resultado de una disputa tras un desacuerdo sobre el reparto del ganado incautado durante una incursión en una comunidad vecina".

El ministro afirmó que la administración de Gran Pibor había enviado refuerzos militares a Kongor tras los enfrentamientos, y aseveró que las autoridades estaban tratando de evitar ataques de represalia que pudieran dar lugar a una nueva oleada de violencia entre los dos grupos.

La zona de Gran Pibor, habitada principalmente por la comunidad Murle, ha sufrido episodios recurrentes de violencia entre las comunidades, entre los que se incluyen enfrentamientos entre grupos rivales, robos de ganado y ataques por venganza.

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La amplia presencia de armas de fuego ha hecho que este tipo de disputas sean cada vez más mortíferas, mientras que los ciclos de robos de ganado y represalias también han agravado la inseguridad en Gran Pibor y en las zonas vecinas del estado de Yonglei.

Las autoridades locales, los jefes tradicionales y los líderes comunitarios han puesto en marcha varias iniciativas de paz y reconciliación en los últimos años para poner fin a la violencia entre los grupos de jóvenes y frenar los ataques por venganza.