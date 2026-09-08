Amnistía pide investigar posibles crímenes de guerra en ataques de EEUU e Israel a Teherán

"Los ataques de EE.UU. e Israel en Teherán investigados por Amnistía Internacional pueden constituir ataques indiscriminados y ser constitutivos de crímenes de guerra", afirmó la secretaria general de la organización, Agnès Callamard, en un comunicado.

Callamard reclamó que estos ataques, ocurridos en los barrios de Niloufar, Resalat y Javadieh de la capital iraní, sean objeto de "investigaciones independientes, imparciales, eficaces y transparentes" y señaló que las pruebas recabadas apuntan al uso de armas explosivas de "amplio alcance" contra comisarías "en zonas urbanas densamente pobladas", con consecuencias devastadoras para la población civil.

La investigación de AI abarca tres ataques aéreos contra esos barrios entre el 1 y el 13 de marzo, según indica en la nota.

En Niloufar, al menos 20 civiles murieron el 1 de marzo en un ataque contra la comisaría 104 Abbas Abad, situada en la céntrica plaza de Niloufar, de acuerdo con testimonios, informaciones de medios y declaraciones de funcionarios iraníes recogidos por la entidad.

En Resalat, al menos 16 civiles fallecieron y decenas resultaron heridos el 9 de marzo en una ofensiva que alcanzó una instalación perteneciente a un batallón Basij del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

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En Javadieh, al menos cinco civiles de una misma familia murieron y decenas resultaron heridos el 13 de marzo en un ataque que destruyó parte de la comisaría 117 y dañó gravemente edificios residenciales y comerciales cercanos.

Amnistía dijo que analizó imágenes por satélite, verificó 60 vídeos publicados en internet, examinó declaraciones de las autoridades de los tres países y entrevistó a dos personas dentro de Irán, y que preguntó sobre los sucedido a los Gobiernos de EE.UU., Israel e Irán, sin recibir respuesta de ninguno de ellos.

Callamard instó a Estados Unidos y a Israel a "poner fin a todos los ataques ilegales" y cumplir a rajatabla el derecho internacional humanitario, al tiempo que recordó que las mismas obligaciones se aplican a Irán en sus ataques de represalia.

La organización reiteró su llamamiento a un alto el fuego duradero y pidió a EE.UU., Israel e Irán que permitan a la Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta, con sede en Berna (Suiza), investigar las denuncias de graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por todas las partes.

La petición se produce en plena nueva escalada entre Estados Unidos e Irán, después de un ataque estadounidense que alcanzó una boda en la provincia iraní de Hormozgan el 1 de septiembre, con al menos cuatro muertos, y de las posteriores represalias iraníes contra posiciones estadounidenses en Jordania, Kuwait, Irak y Baréin.