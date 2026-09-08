Casey Affleck ensombrece la Mostra con un 'western' gótico en 'Company'

El cineasta, que compite con esta producción por el León de Oro, explicó en la rueda de prensa que la inspiración le llegó mientras se encontraba en Rumanía inmerso en otro rodaje.

"Creo que quizá hay una parte de mí que siempre quiso hacer algo así, porque me sentía atraído por estas historias. Normalmente hago dramas más o menos realistas, también alguna comedia, pero mientras estaba en Rumanía me di cuenta de que quería hacer una película ambientada en el mundo gótico", explicó en la presentación.

Por eso, al entender que "nadie" acudiría a él para proponerle una historia así, decidió hacerla él y ponerse manos a la obra primero con el guión, junto a Ron Hansen, y luego tras las cámaras.

'Company' arranca en una lluviosa noche de invierno de 1975, cuando una enigmática mujer se presenta sin invitación en una fiesta para contar la historia de un anciano que, décadas antes, había salvado a una actriz de una tempestad de nieve en pleno Oeste.

Su testimonio da inicio a una consecución de historias cada vez más antiguas sobre personas que son encontradas en medio de inmensas nevadas y que cambian las vidas de las personas que las acogen, dejando tras de sí un largo reguero de sangre.

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De este modo, el realizador brinda una reflexión sobre el tiempo, la elaboración del luto o el perdón, mientras juega a pellizcar la curiosidad del espectador velando los motivos detrás de estas apariciones.

"La película habla de historias que, de alguna manera, ayudan a moldear nuestra identidad y las narrativas que utilizamos hasta que forman parte de quienes somos. No se trata de lo sobrenatural, sino simplemente de lo humano, de nuestra propia naturaleza", aseveró.

Affleck, con un Óscar como mejor actor por 'Manchester by the sea' (2016), se ha lanzado así a por el León de Oro de esta 83 edición del Festival de Venecia, que culminará el próximo sábado.