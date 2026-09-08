Cerca de 200 vuelos cancelados en Reino Unido por un problema técnico en el control aéreo

En efecto, se han cancelado la salida de 68 vuelos de Heathrow y 25 de Gatwick (los dos más importantes de Londres), pero la inestabilidad ha afectado a los despegues desde todo el sur británico, además de Manchester, Birmingham y hasta Edimburgo, en Escocia.
Estos problemas han causado además abundantes retrasos en las salidas de Heathrow, Gatwick y Manchester, entre otros.
La compañía NATS, que gestiona el control aéreo de 15 aeropuertos británicos, reconoció por su parte que hubo "problemas técnicos en el sistema de procesamiento de vuelos" y que eso causó "disrupciones", pero no se llegó a cerrar el espacio aéreo en ningún momento.
Los aeropuertos afectados han recomendado a los viajeros comprobar con sus aerolíneas posibles retrasos y cancelaciones.
La ministra británica de Transportes, Heidi Alexander, afirmó en redes sociales que estaba al tanto del incidente y que los técnicos ya habían "identificado el problema" y estaban "solucionándolo en este momento".