China y Catar piden un suministro energético global estable y diálogo en Oriente Medio

Mohamed subrayó la solidez de las relaciones entre ambos países y, tras presentar al gigante asiático como "el mayor socio comercial y de cooperación energética con Catar", aseguró que su país "superará las dificultades para garantizar el suministro energético a China", según un comunicado compartido este martes por la cancillería china.

"Catar está dispuesta a reforzar la coordinación con China para salvaguardar la seguridad de los corredores energéticos mundiales, restablecer cuanto antes la paz y la estabilidad regionales", aseveró el titular de Exteriores catarí, en momentos en los que el país del Golfo participa en los esfuerzos diplomáticos para rebajar las tensiones regionales y garantizar la navegación por el estrecho de Ormuz.

Por su parte, Wang confirmó la "amistad tradicional" entre ambos Estados y señaló su apoyo a Doha en la salvaguarda de su soberanía nacional, independencia, estabilidad y seguridad, así como en sus "prolongados esfuerzos por mediar en puntos calientes internacionales".

"Ambas partes deben consolidar y ampliar la cooperación en energías tradicionales y nuevas energías, y reforzar la colaboración en ámbitos como la inversión, la alta tecnología y los intercambios humanos y culturales", afirmó el canciller chino.

Los dos representantes coincidieron en que la actual situación en Oriente Medio está afectando gravemente a la seguridad de los países de la región e hicieron un llamamiento al diálogo y a la negociación, así como a atender "las preocupaciones legítimas de todas las partes".

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La visita coincide con las gestiones diplomáticas de Doha para rebajar las tensiones entre Estados Unidos e Irán y mantener abierto el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el suministro energético mundial que desde el inicio del conflicto se convirtió en un punto clave, primero bloqueado por Teherán y posteriormente también por Washington.

La crisis afecta especialmente a Catar, que aseguró este lunes que la guerra ha provocado una caída del 90 % en el suministro de gas natural licuado (GNL) procedente de los países del Golfo y del 77 % en el de petróleo.

Ormuz también resulta clave para Pekín, dado que alrededor del 45 % del petróleo y el gas que importa China atravesaba esta vía marítima.