Decomisan cuatro toneladas de droga en Ecuador que iban a ser cargadas en lanchas

La operación se desarrolló en Posorja, población situada en la costa del país andino, uno de los puntos usados por las bandas criminales para enviar en lanchas de gran potencia grandes cargamentos de cocaína hacia Norteamérica.

En ese lugar se incautaron también cinco embarcaciones que supuestamente iban a ser usadas para trasladar la droga, además de dieciséis fusiles, 6.000 balas y boyas con sistema de geolocalización a través de GPS.

La droga decomisada está valorada en unos 160 millones de dólares de haber alcanzado las costas de Norteamérica.

"¿Y qué demuestra esto? Que estas embarcaciones no son simples medios de transporte. El narcotráfico necesita una estructura logística para mover toneladas de droga, abastecer sus lanchas, transportar armas y mantener sus rutas clandestinas funcionando", señaló el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, en redes sociales.

En un mensaje publicado en redes sociales, Reimberg aseguró que este golpe a las mafias del narcotráfico está relacionado con la campaña de bombardeos que desde hace al menos dos semanas han emprendidos los marines estadounidenses en el océano Pacífico contra embarcaciones ligadas supuestamente a esta red de narcotráfico.

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Al menos cinco embarcaciones han sido bombardeadas y hundidas en alta mar desde helicópteros de EE.UU. bajo el argumento de tener supuesta información de inteligencia de que prestaban servicios logísticos y de reabastecimiento a "narcolanchas" vinculadas con Los Choneros, la banda criminal más antigua que opera en el país.

"Cuando identificamos una embarcación que forma parte de esa cadena criminal, no estamos atacando a pescadores ni a ciudadanos honestos: estamos atacando la logística del narcotráfico. Ecuador y Estados Unidos estamos trabajando con inteligencia compartida, coordinación operativa y objetivos claramente identificados", aseveró Reimberg.

El titular de la cartera de Interior insistió en que "el mar ya no es un refugio para los narcotraficantes, cada embarcación que utilicen para transportar droga, cada punto de abastecimiento y cada estructura logística que sostenga este negocio será detectada, y perseguida".

"Aquí no estamos persiguiendo barcos. Estamos desmantelando el sistema que permite al narcotráfico mover toneladas de droga por nuestras aguas. Y mientras ellos sigan intentando utilizar el mar para llevar muerte y violencia al Ecuador y al mundo, nosotros seguiremos actuando. El mar no es territorio de impunidad", concluyó.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores de cocaína, Ecuador pasó a ser en los últimos años un punto clave en las rutas del narcotráfico para enviar esa droga hacia Norteamérica, principalmente a través de "narcolanchas", y a Europa, sobre todo mediante cargamentos ocultos en contenedores de mercancías embarcados en los puertos.

Las bandas criminales como Los Choneros y Los Lobos, las dos organizaciones delictivas más grandes de Ecuador, mantienen vínculos con los mexicanos Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación, respectivamente, a quienes les proveen la droga, de acuerdo con las autoridades ecuatorianas.

Esto ha llevado a que Ecuador sea el tercer país del mundo donde más drogas se decomisan con un récord marcado en 2024 de 294 toneladas, mientras que en 2025 las confiscaciones alcanzaron las 214 toneladas.