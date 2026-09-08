Detenido en Portugal un hombre de 70 años sospechoso de abusar de al menos cuatro menores

La Policía Judicial (PJ) indicó en un comunicado que el sospechoso fue detenido en Lisboa el pasado 1 de septiembre por haber "fuertes indicios" de que cometió delitos sexuales, en concreto "abuso sexual de menores agravado, acoso sexual agravado y un delito de pornografía infantil".

Los hechos investigados tuvieron lugar en la localidad de Belas, en Sintra (área metropolitana de Lisboa), entre 2022 y 2025, contra niños que actualmente tienen 4, 10, 11 y 16 años de edad.

"Los investigadores no descartan la hipótesis de que existan más víctimas", destacó la PJ.

El cuerpo policial añadió que las pesquisas comenzaron tras la denuncia realizada por dos menores, acompañadas por una "persona de su confianza", que permitió la obtención de elementos de prueba que permitieron la detención del sospechoso.

El detenido ya fue sometido a un primer interrogatorio ante un tribunal, que dictaminó prisión preventiva.