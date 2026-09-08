Dictan cadena perpetua en Perú a cuatro autores de asesinato de defensor ambiental en 2020

La condena se dictó contra el autor intelectual del homicidio, Hilario Mamani, así como contra Leónida Mujica, Rolando Becerra y Marwin Prinche, integrantes de la Asociación de Agricultores Ecológicos Los Hijos de Madre de Dios, quienes contrataron al sicario venezolano Junior Ortega para que asesinar a Pacheco por la suma de 5.000 soles (1.500 dólares), detalló la Fiscalía.

De acuerdo con la sustentación del fiscal adjunto provincial Carlos Rodríguez, el crimen ocurrió el 10 de setiembre de 2020 en el contexto de la defensa de una concesión de forestación y reforestación ubicada en la comunidad de San Juan, en Madre de Dios, región sureña limítrofe con Brasil y Bolivia.

Uno de los concesionarios era el padre de la víctima, Demetrio Pacheco, mientras que el fallecido estaba autorizado para cautelar el área frente a un intento de ocupación ilegal para actividades de tala.

La acusación en este caso estuvo a cargo de la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo.

Los ataques contra los líderes nativos y defensores ambientales en Perú están vinculados al avance de delitos en la Amazonía como la tala ilegal, la extracción ilegal de oro y el narcotráfico, y se concentran principalmente en las regiones de Ucayali, Loreto, San Martín y Madre de Dios.

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En agosto pasado, un juzgado de la Corte Superior Nacional de Perú condenó a cuatro hombres a penas entre 15 y 35 años de cárcel, por el homicidio del líder indígena Quinto Inuma Alvarado en 2023, a pesar de las medidas de protección otorgadas por el Estado por las amenazas que sufría de las mafias de tala ilegal.